Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

उत्तराखंड में 40 डिग्री पारे के बीच गुड न्यूज, IMD ने बताया- आज कहां-कहां बारिश

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

Uttarakhand Rain Today: उत्तराखंड में 40 डिग्री पारे के बीच मौसम विभाग ने आज गुड न्यूज दी है। देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी में झमाझम बारिश हो सकती है। 

उत्तराखंड में 40 डिग्री पारे के बीच गुड न्यूज, IMD ने बताया- आज कहां-कहां बारिश

Uttarakhand Rain Today: उत्तराखंड में मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में तेज धूप और गर्म हवाएं तपिश बढ़ा रहे हैं, जिससे पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। वहीं, पहाड़ों में बारिश से मौसम सुहावना हो रहा है। उधर, उत्तरकाशी में मंगलवार दोपहर बाद अचानक आए भीषण आंधी तूफान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। यमुनोत्री हाईवे बाधित हो गया है। आज मौसम विभाग ने देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी में बारिश की संभावना जताई है।

मैदानी क्षेत्रों में तापमान सामान्य से दो से तीन डिग्री ऊपर चल रहा है। इसके विपरीत, पहाड़ी क्षेत्रों में दोपहर बाद हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया और वहां तापमान सामान्य या सामान्य से एक से दो डिग्री नीचे बना हुआ है।

ये भी पढ़ें:पहाड़ों पर नहीं भटकेंगे ट्रेकर्स, उत्तराखंड में 100 रूट्स की होगी GPS मैपिंग

रुड़की में सबसे अधिक तपिश

रुड़की, हरिद्वार में सबसे ज्यादा तपिश रही, जहां अधिकतम तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री बढ़कर 40.2° डिग्री दर्ज किया गया। पंतनगर में पारा 40 डिग्री रहा। जो सामान्य से तीन डिग्री ज्यादा था। वहीं न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री रहा। राजधानी देहरादून में अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक 37.4° डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। टिहरी में अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मुक्तेश्वर में तापमान 26.2 डिग्री रहा।

उत्तरकाशी, देहरादून और टिहरी में बारिश के आसार

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर के मुताबिक, आगामी दिनों में उत्तराखंड के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। उत्तरकाशी, देहरादून और टिहरी जनपदों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गर्जन के साथ झमाझम बौछारें पड़ने की संभावना है। राज्य के शेष सभी पर्वतीय जनपदों में भी कहीं-कहीं हल्की से मध्यम वर्षा या गर्जन के साथ बादल बरस सकते हैं। हरिद्वार और यूएस नगर के निवासियों को अभी गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है।

ये भी पढ़ें:बेटे की चाहत में पत्नी को पीटने के बाद करंट लगाया, गर्भ में बच्ची की मौत

ध्यान रखें

● विशेषज्ञों के मुताबिक, लोग अक्सर एसी को 16-18 डिग्री पर चलाते हैं, जिससे शरीर का तापमान संतुलन बिगड़ जाता है।

● एसी का तापमान 24 से 27 डिग्री के बीच रखना सेहत के लिए सुरक्षित है।

● ठंडे कमरे से अचानक गर्मी में निकलने से सांस के पुराने मरीजों में समस्या बढ़ रही है।

क्या करें और क्या न करें

नियमित पानी पीते रहें। ओआरएस,नींबू पानी व नारियल पानी का सेवन बेहतर है। रेहड़ी का खुला पानी पीने से बचें। हाई बीपी के मरीज इस मौसम में डॉक्टर की सलाह से दवा की डोज री-शेड्यूल करवा लें।

ओलावृष्टि, बारिश हुई, हाईवे बंद रहा

उत्तरकाशी/बड़कोट। जनपद मुख्यालय के शहर क्षेत्र में मंगलवार दोपहर बाद अचानक आए भीषण आंधी तूफान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। तेज हवाओं के साथ करीब एक घंटे तक आंधी तूफान चला। वहीं इसके बाद ओलावृष्टि के साथ जमकर बारिश हुई। बारिश के चलते यमुनोत्री हाईवे यातायात के लिए बाधित हो गया। देर शाम तक खोलने प्रयास जारी रहे।

ये भी पढ़ें:पहाड़ों में बारिश, 11 जून से पूरे उत्तराखंड में झमाझम; केदारघाटी में एक मौत

मंगलवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट बदल ली। यहां तेज हवाओं के साथ कुछ देर तक जमकर आंधी तूफान चला। हालांकि तूफान से किसी प्रकार का नुकसान नही हुआ है। वहीं कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई। डुंडा, चिन्यालीसौड़ में बारिश के साथ भटवाड़ी में जमकर ओलावृष्टि हुई। इससे नगदी फसलों को नुकसान पहुंचा है। दूसरी ओर यमुना घाटी में बारिश के कारण यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन हो गया और मार्ग यातायात के लिए बाधित हो गया।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand Weather Report Today Rain Alert Uttarakhand Dehradun News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।