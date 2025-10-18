Hindustan Hindi News
उत्तराखंड में इन टीचरों के लिए बदलेंगे ट्रांसफर के नियम, भर्ती पर भी गुड न्यूज

संक्षेप: शिक्षा मंत्री ने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभिभावकों ने बताया कि दूरस्थ क्षेत्र के कई विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकें नहीं पहुंची हैं। कहा कि शैक्षणिक भ्रमण योजना के तहत प्रदेशभर के छात्रों के चयन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर उन्हें भ्रमण पर भेजा जाएगा।

Sat, 18 Oct 2025 07:02 AMUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, देहरादून
बेसिक और जूनियर शिक्षकों को अंतरजनपदीय तबादलों की सुविधा मिलेगी। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने इसका आश्वासन दिया। यमुना कॉलोनी स्थित अपने कैंप आफिस में शिक्षा अधिकारियों और जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ पदाधिकारियों के साथ बैठक में शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार तबादला प्रक्रिया के मानक संशोधित करेगी। इसके तहत बेसिक-जूनियर शिक्षकों को अंतर जिला और एलटी कैडर शिक्षमंडलीय तबादलों की सुविधा दी जाएगी। जल्द ही इसका प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। बैठक में अपर सचिव एमएम सेमवाल,डीजी दीप्ति सिंह,माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुकुल कुमार सती,बेसिक शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल,जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष विनेाद थापा,महामंत्री जगवीर खरोला मौजूद रहे।

सरकारी और अशासकीय स्कूलों में छात्र-छात्राओं को निशुल्क किताबें समय पर न मिलने को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सभी जिलों के सीईओ को एक हफ्ते के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। शुक्रवार को यमुना कॉलोनी स्थित कैंप कार्यालय में विभागीय समीक्षा करते हुए डॉ.रावत ने डीजी शिक्षा को अगले शैक्षिक सत्र के लिए किताबों को छपवाने के लिए अभी से प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभिभावकों ने बताया कि दूरस्थ क्षेत्र के कई विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकें नहीं पहुंची हैं। कहा कि शैक्षणिक भ्रमण योजना के तहत प्रदेशभर के छात्रों के चयन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर उन्हें भ्रमण पर भेजा जाएगा। बैठक में शिक्षा मंत्री ने आपदा से क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत शुरू न करने पर नाराजगी जताई। कहा कि आपदा मोचन निधि के जरिए जिलों केा बजट दिया गया था। फिर भी काम शुरू न होना लापरवाही की श्रेणी में है। उन्होंने डीजी को नियमित समीक्षा के निर्देश दिए।

शिक्षा मंत्री ने बेसिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। वर्तमान में बेसिक शिक्षकों के 2100 पद रिक्त हैं। इनमें 451 पदों को भरने पर हाईकोर्ट के स्तर से रोक लगी है। बाकी 1649 पदों पर भर्ती की औपचारिकता को जल्द पूरा करने को है। सुगम जनपदों के रिक्त पदों के सापेक्ष लम्बे समय से दुर्गम में सेवारत शिक्षकों का समायोजन करने की प्रक्रिया भी शुरू करने के निर्देश दिये हैं ताकि नई भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित प्राथमिक शिक्षकों को दुर्गम क्षेत्रों में ही प्रथम तैनाती दी जा सके।

