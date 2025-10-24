Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़uttarakhand power supply 20 new sub stations approved
गुड न्यूज! उत्तराखंड में बनाए जाएंगे 20 नए बड़े बिजली घर, सरकार ने दी हरी झंडी

गुड न्यूज! उत्तराखंड में बनाए जाएंगे 20 नए बड़े बिजली घर, सरकार ने दी हरी झंडी

संक्षेप: उत्तराखंड में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बिजली सप्लाई सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है, जिसके तहत पिटकुल के 20 नए बिजलीघरों के निर्माण और पुराने सब स्टेशनों को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को नियोजन विभाग की तकनीकी स्वीकृति समिति ने हरी झंडी दे दी है।

Fri, 24 Oct 2025 09:22 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड में बिजली सप्लाई के सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए 20 नए बिजलीघर तैयार किए जाएंगे। पिटकुल के नए बिजलीघरों के प्रस्ताव को नियोजन विभाग की तकनीकी स्वीकृति समिति ने हरी झंडी दे दी है।

गुरुवार को ऊर्जा एवं नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव आर.मीनाक्षी सुंदरम ने इसकी पुष्टि की। पिटकुल ने एडीबी के सहायतित प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के लिए नए सब स्टेशन और पुराने सब स्टेशनों, लाइनों के अपग्रेडेशन कार्यों का प्रस्ताव तैयार कर नियोजन विभाग को सौंपा था। नए बिजलीघर बनाने की यह योजना राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए तैयार की गई है। उद्योग विभाग ने सेलाकुईं, लालतप्पड़ देहरादून, हरिद्वार इंडस्ट्रियल एरिया, यूएसनगर के इंडस्ट्रियल फार्म वाले क्षेत्रों में पावर नेटवर्क को मजबूत किए जाने की मांग की है। 400 केवी एआईएस सब स्टेशन सिडकुल हरिद्वार, 400 केवी सब स्टेशन कोटद्वार, 220 केवी एआईएस सब स्टेशन ज्वालापुर, 220 केवी जीआईएस सब स्टेशन बरहनी बाजपुर और अन्य का काम किया जाना है।

प्रमुख सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि उद्योग और पर्यटन विभाग की मांग के अनुसार नए सब स्टेशन का निर्माण और पुराने सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई जा रही है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।