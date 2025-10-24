गुड न्यूज! उत्तराखंड में बनाए जाएंगे 20 नए बड़े बिजली घर, सरकार ने दी हरी झंडी

गुरुवार को ऊर्जा एवं नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव आर.मीनाक्षी सुंदरम ने इसकी पुष्टि की। पिटकुल ने एडीबी के सहायतित प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के लिए नए सब स्टेशन और पुराने सब स्टेशनों, लाइनों के अपग्रेडेशन कार्यों का प्रस्ताव तैयार कर नियोजन विभाग को सौंपा था। नए बिजलीघर बनाने की यह योजना राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए तैयार की गई है। उद्योग विभाग ने सेलाकुईं, लालतप्पड़ देहरादून, हरिद्वार इंडस्ट्रियल एरिया, यूएसनगर के इंडस्ट्रियल फार्म वाले क्षेत्रों में पावर नेटवर्क को मजबूत किए जाने की मांग की है। 400 केवी एआईएस सब स्टेशन सिडकुल हरिद्वार, 400 केवी सब स्टेशन कोटद्वार, 220 केवी एआईएस सब स्टेशन ज्वालापुर, 220 केवी जीआईएस सब स्टेशन बरहनी बाजपुर और अन्य का काम किया जाना है।