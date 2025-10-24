गुड न्यूज! उत्तराखंड में बनाए जाएंगे 20 नए बड़े बिजली घर, सरकार ने दी हरी झंडी
संक्षेप: उत्तराखंड में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बिजली सप्लाई सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है, जिसके तहत पिटकुल के 20 नए बिजलीघरों के निर्माण और पुराने सब स्टेशनों को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को नियोजन विभाग की तकनीकी स्वीकृति समिति ने हरी झंडी दे दी है।
उत्तराखंड में बिजली सप्लाई के सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए 20 नए बिजलीघर तैयार किए जाएंगे। पिटकुल के नए बिजलीघरों के प्रस्ताव को नियोजन विभाग की तकनीकी स्वीकृति समिति ने हरी झंडी दे दी है।
गुरुवार को ऊर्जा एवं नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव आर.मीनाक्षी सुंदरम ने इसकी पुष्टि की। पिटकुल ने एडीबी के सहायतित प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के लिए नए सब स्टेशन और पुराने सब स्टेशनों, लाइनों के अपग्रेडेशन कार्यों का प्रस्ताव तैयार कर नियोजन विभाग को सौंपा था। नए बिजलीघर बनाने की यह योजना राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए तैयार की गई है। उद्योग विभाग ने सेलाकुईं, लालतप्पड़ देहरादून, हरिद्वार इंडस्ट्रियल एरिया, यूएसनगर के इंडस्ट्रियल फार्म वाले क्षेत्रों में पावर नेटवर्क को मजबूत किए जाने की मांग की है। 400 केवी एआईएस सब स्टेशन सिडकुल हरिद्वार, 400 केवी सब स्टेशन कोटद्वार, 220 केवी एआईएस सब स्टेशन ज्वालापुर, 220 केवी जीआईएस सब स्टेशन बरहनी बाजपुर और अन्य का काम किया जाना है।
प्रमुख सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि उद्योग और पर्यटन विभाग की मांग के अनुसार नए सब स्टेशन का निर्माण और पुराने सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई जा रही है।
लेखक के बारे मेंAnubhav Shakya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।