उत्तराखंड में बिजली संकट से उबरने की चुनौती, 13529 MW उत्पादन का लक्ष्य; कैसे होगा पूरा?
संक्षेप: राज्य गठन के समय 'ऊर्जा प्रदेश' कहलाने वाला उत्तराखंड बिजली उत्पादन के अपने लक्ष्य 25,000 मेगावाट से काफी पीछे रहा है, जिसके चलते बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उसे बाजार की महंगी बिजली पर निर्भर रहना पड़ रहा है।
अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड को जल विद्युत सेक्टर में 25 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन की संभावनाओं की चलते ऊर्जा प्रदेश का नाम दिया गया। लेकिन इन 25 साल में राज्य केवल 4264 मेगावाट ही उत्पादन ही शुरू कर पाया है।
प्रदेश में कई परियोजनाएं राज्य सरकार की मंजूरी के बाद भी पर्यावरण व अन्य पेच के चलते शुरू नहीं हो पा रही हैं। जबकि राज्य में घरेलू व उद्याेगों की बढ़ती जरूरतों के चलते बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बिजली संकट से उबरना सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है।
उत्तराखंड मांग के अनुरूप उत्पादन न होने से बिजली के लिए बाजार पर निर्भर है। हालांकि अब सरकार ने बिजली उत्पादन के नए क्षेत्रों में भी प्रयोग करना शुरू किया है। इनसे बिजली का उत्पादन शुरू होने पर राज्य की बिजली के लिए बाजार की महंगी बिजली पर निर्भरता काफी कुछ कम हो जाएगी। राज्य के वर्तमान 4264 मेगावाट बिजली उत्पादन में भी यूजेवीएनएल के जरिए राज्य का अपना कुल बिजली उत्पादन 1460 मेगावाट ही है। जिन बिजली परियोजनाओं से 2040 तक बिजली उत्पादन डेढ़ हजार मेगावाट तक बढ़ाया जा सकता है, वो कभी एनजीटी, तो कभी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से लेकर जल संसाधन मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट में उलझी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एक्सपर्ट कमेटी की ओर से 2122 मेगावाट क्षमता की 21 परियोजनाओं को मंजूरी भी दी गई। इसके बाद भी ये परियोजनाएं अटकी हैं।
राज्य गठन के समय पावर सरप्लस रहा उत्तराखंड
उत्तराखंड गठन के समय राज्य की बिजली जरूरत सालाना 3030 मिलियन यूनिट थी। जबकि राज्य का बिजली उत्पादन 3350 मिलियन यूनिट था। उस दौरान राज्य का बिजली उत्पादन मांग से अधिक था। सालाना एक लाख के करीब बढ़ते बिजली उपभोक्ताओं और तेजी से हुए औद्योगिकरण से राज्य की मांग तेजी से बढ़ते हुए 17192 एमयू सालाना पहुंच गई। जबकि बिजली का उत्पादन 5175 एमयू पर ही जाकर सिमट गया। मांग और उत्पादन में 12017 एमयू का बड़ा अंतर आ गया। इस अंतर को पाटने के कारण राज्य का बिजली खरीद खर्च आठ हजार करोड़ को भी पार कर गया है।
तिवारी का सपना धामी सरकार कर रही साकार
ऊर्जा प्रदेश के नाम को साकार करने के लिए एनडी तिवारी सरकार में देखा गया सपना अब धामी सरकार में साकार होने की दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है। बिजली की अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद देश की जरूरतों को भी पूरा कर पावर सरप्लस राज्य बनने को जमीनी स्तर पर ठोस प्लानिंग हो रही है। राज्य ने थर्मल के साथ ही जियो थर्मल, हाइड्रोजन पावर, न्यूक्लियर पावर, पंप स्टोरेज प्लांट, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के नए विकल्पों को विकसित कर बिजली जरूरतों को पूरा करने की कदम बढ़ा दिए गए हैं। बिजली उत्पादन 13529 मेगावाट पहुंचाने की तैयारी है। बाजार की इस मंहगी बिजली पर निर्भरता समाप्त करने को पिछले दो सालों में ठोस पहल हुई है। पहली बार उत्तराखंड का ऊर्जा विभाग हाइड्रो के परम्परागत विकल्प के अलावा भी दूसरे विकल्पों पर आगे बढ़ा है। सबसे बड़ी उपलब्धि 1360 मेगावाट की थर्मल पावर रहेगी।
शत प्रतिशत गांवों में पहुंची बिजली
उत्तराखंड गठन के समय राज्य के 15761 गांवों में से 1600 गांवों में बिजली नहीं थी। 2014 तक 1512 गांवों तक बिजली पहुंचाई गई। अब शत प्रतिशत गांवों में सीधे पावर ग्रिड से बिजली पहुंचा दी गई है। इसके साथ ही चीन सीमा से सटे बॉर्डर वाले गांवों और सेना आईटीबीपी की चौकियों तक भी सीधे ग्रिड से बिजली पहुंचाई जा रही है।
इस तरह पहुंचेगा बिजली उत्पादन 13,529 एमयू
यूजेवीएनएल के सभी विकल्पों से उत्पादन को 5461 मेगावाट पहुंचाया जाएगा। एनटीपीसी, एनएचपीसी समेत केंद्र के दूसरे उपक्रमों से उत्पादन 5818 मेगावाट तक बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही निजी कंपनियों के 2250 मेगावाट बिजली उत्पादन से कुल मिला कर उत्पादन 13,529 मेगावाट तक पहुंचाया जाएगा।
सोलर पावर को लेकर राज्य में भारी उत्साह
सरकार की तैयारी 2030 तक सोलर पावर से बिजली उत्पादन 2500 मेगावाट पहुंचाने की है। अभी राज्य का सोलर पावर से उत्पादन 861 मेगावाट पहुंच गया है। इसमें अकेले सीएम सौर स्वरोजगार योजना से ही बिजली उत्पादन 91 मेगावाट है। 250 मेगावाट तक बिजली उत्पादन के आवेदन आ चुके हैं। 1292 आवेदनों में से 495 प्लांट लग चुके हैं। सरकारी भवनों से 39.50 मेगावाट, यूजेवीएनएल का 45.17 मेगावाट, उद्योगों में 50.93 मेगावाट है।
लाइन लाॅस घटा पर बिजली चोरी पूरी तरह से नहीं रुकी
राज्य गठन के समय बिजली चोरी समेत अन्य कारणों से लाइन लॉस 26.65 % रहा। जो अब घटकर 13.69 % रह गया है। वित्तीय और ट्रांसमिशन लॉस भी 44.82 % से घट कर 14.57 % पर पहुंच गया है। राजस्व वसूली 75.23 % से बढ़ कर 99 % पहुंच गई है। बिजली बिलों का ऑनलाइन भुगतान 80 % पहुंच गया है। शहरी क्षेत्रों में औसत बिजली सप्लाई 23 घंटे 43 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में औसत सप्लाई 23.29 मिनट हो गई है। बिजली सिस्टम सुधारने को 16.49 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। बिजली लाइनों को अंडरग्राउंड किया जा रहा है।
सौर स्वरोजगार योजना से सुधरी आर्थिकी
टिहरी के थौलधार कमांद क्षेत्र में लगे सोलर प्लांट से राजेंद्र सिंह की आर्थिकी सुधर गई है। उन्होंने बताया कि सीएम सौर स्वरोजगार योजना से अब घर बैठे रोजगार उपलब्ध हो गया है। अब वे अपने साथ गांव के अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने सरकार की इस योजना को गेम चेंजर बताया। कहा कि इस योजना पर सरकार की ओर से और अधिक फोकस किया जाए। निवेश करने वाले बेरोजगारों के लिए सिस्टम को और सरल बनाया जाए। ताकि अधिक लोग लाभ उठा सकें।
लेखक के बारे मेंAnubhav Shakya
