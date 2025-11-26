Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Uttarakhand power department stops installation of smart meter in houses know reason behind this
उत्तराखंड के घरों में अभी नहीं लगेंगे स्मार्ट मीटर, बिजली विभाग ने क्यों लगा दी रोक?

उत्तराखंड के घरों में अभी नहीं लगेंगे स्मार्ट मीटर, बिजली विभाग ने क्यों लगा दी रोक?

संक्षेप:

स्मार्ट मीटर लगाने के बाद गलत बिल आने की शिकायतें बड़ी संख्या में आ रही थीं। सामान्य से अधिक बिल आने की बढ़ती शिकायतों पर शासन स्तर से सख्ती बरती गई। इसके बाद यूपीसीएल मुख्यालय ने पुराने मीटर के स्थान पर नए स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगा दी।

Wed, 26 Nov 2025 09:36 AMUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, देहरादून
प्रदेश में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगा दी गई है। बिल गलत आने और समय पर नहीं आने की शिकायतों के बाद यूपीसीएल मुख्यालय की ओर से मंगलवार को नए आदेश जारी किए। इसके अनुसार, अगले आदेश तक पुराने मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे। शिकायतों के निस्तारण के बाद नए मीटर लगाने की जाकर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

स्मार्ट मीटर लगाने के बाद गलत बिल आने की शिकायतें बड़ी संख्या में आ रही थीं। सामान्य से अधिक बिल आने की बढ़ती शिकायतों पर शासन स्तर से सख्ती बरती गई। इसके बाद यूपीसीएल मुख्यालय ने पुराने मीटर के स्थान पर नए स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगा दी। सभी मुख्य अभियंताओं को पहले अपने अपने जोन में गलत बिल समेत स्मार्ट मीटर को लेकर आई सभी शिकायतों, शंकाओं के निस्तारण के निर्देश दिए हैं।

निदेशक ऑपरेशन ऑफिस से संबद्ध मुख्य अभियंता बीएमएस परमार ने डिविजन, सर्किल, जोन अफसरों के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नए आदेश में साफ किया गया है कि अब नए स्मार्ट मीटर सिर्फ नए बिजली कनेक्शन और खराब मीटर की ही जगह लगाए जाएंगे। इन दोनों के अलावा अन्य प्रकरणों में स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे।

स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण के लिए यूपीसीएल की ओर से पूरे प्रदेश में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में बिजली उपभोक्ताओं की सभी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। यूपीसीएल ने इस शिविर को ‘उपभोक्ता विशेष शिकायत निवारण कैंप’ का नाम दिया है।

Uttarakhand News Dehradun News

