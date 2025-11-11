दिल्ली धमाके के बाद उत्तराखंड में ऐक्शन, देहरादून में ताबड़तोड़ छापे; निशाने पर कौन?
संक्षेप: दिल्ली में लाल किले के पास कार धमाके के बाद उत्तराखंड पुलिस भी सतर्क हो गई है। उत्तराखंड पुलिस ने मंगलवार को देहरादून में ताबड़तोड़ छापेमारी की। उत्तराखंड पुलिस ने सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ा दी है।
दिल्ली में लाल किले के पास कार धमाके के बाद उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस ने मंगलवार को देहरादून में ताबड़तोड़ छापेमारी की। देहरादून पुलिस ने शहर में विभिन्न कैमिकल्स विक्रेताओं के गोदामों और दुकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने सोडियम नाइट्रेट, पोटेश्यिम नाइट्रेट और सल्फर की बिक्री करने वाली दुकानों के साथ गोदामों पर मौजूदा स्टॉक की जांच पड़ताल की।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अजय सिंह ने बताया कि विभिन्न कैमिकल्स के सभी थोक विक्रेताओं के स्टॉक रजिस्टरों को चेक किया गया। उक्त केमिकल को खरीदने वालों के संबंध में जानकारी जुटाई गई। दिल्ली में हुई कार विस्फोट की घटना के मद्देनजर देहरादून के सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में कैमिकल पदार्थों की दुकानों और गोदामों की जांच के निर्देश जारी किए गए।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने सोडियम नाइट्रेट, पोटेश्यिम नाइट्रेट और सल्फर की बिक्री करने वाली दुकानों और गोदामों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान कोतवाली नगर क्षेत्र में चार दुकानों पर जांच पड़ताल की गई जबकि कोतवाली ऋषिकेश क्षेत्र में एक दुकान पर केमिकल पदार्थों की बिक्री के बारे में छानबीन की गई। दुकानों में रखे केमिकल के स्टॉक और बिक्री रजिस्टरों को भी चेक किया गया।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि उक्त केमिकल पदार्थों को खरीदने वालों के संबंध में जानकारियां जुटाई गईं। सभी दुकानदारों को बिना परिचय पत्र, पर्चे और बिक्री के केमिकल पदार्थों को नहीं बेचने की हिदायत दी गई। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद उत्तराखंड पुलिस हाईअलर्ट पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चारों धाम के साथ सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सघन चेकिंग कर रही है।
