दिल्ली धमाके के बाद उत्तराखंड में ऐक्शन, देहरादून में ताबड़तोड़ छापे; निशाने पर कौन?

संक्षेप: दिल्ली में लाल किले के पास कार धमाके के बाद उत्तराखंड पुलिस भी सतर्क हो गई है। उत्तराखंड पुलिस ने मंगलवार को देहरादून में ताबड़तोड़ छापेमारी की। उत्तराखंड पुलिस ने सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ा दी है।

Tue, 11 Nov 2025 09:14 PMKrishna Bihari Singh वार्ता, देहरादून
दिल्ली में लाल किले के पास कार धमाके के बाद उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस ने मंगलवार को देहरादून में ताबड़तोड़ छापेमारी की। देहरादून पुलिस ने शहर में विभिन्न कैमिकल्स विक्रेताओं के गोदामों और दुकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने सोडियम नाइट्रेट, पोटेश्यिम नाइट्रेट और सल्फर की बिक्री करने वाली दुकानों के साथ गोदामों पर मौजूदा स्टॉक की जांच पड़ताल की।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अजय सिंह ने बताया कि विभिन्न कैमिकल्स के सभी थोक विक्रेताओं के स्टॉक रजिस्टरों को चेक किया गया। उक्त केमिकल को खरीदने वालों के संबंध में जानकारी जुटाई गई। दिल्ली में हुई कार विस्फोट की घटना के मद्देनजर देहरादून के सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में कैमिकल पदार्थों की दुकानों और गोदामों की जांच के निर्देश जारी किए गए।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने सोडियम नाइट्रेट, पोटेश्यिम नाइट्रेट और सल्फर की बिक्री करने वाली दुकानों और गोदामों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान कोतवाली नगर क्षेत्र में चार दुकानों पर जांच पड़ताल की गई जबकि कोतवाली ऋषिकेश क्षेत्र में एक दुकान पर केमिकल पदार्थों की बिक्री के बारे में छानबीन की गई। दुकानों में रखे केमिकल के स्टॉक और बिक्री रजिस्टरों को भी चेक किया गया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि उक्त केमिकल पदार्थों को खरीदने वालों के संबंध में जानकारियां जुटाई गईं। सभी दुकानदारों को बिना परिचय पत्र, पर्चे और बिक्री के केमिकल पदार्थों को नहीं बेचने की हिदायत दी गई। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद उत्तराखंड पुलिस हाईअलर्ट पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चारों धाम के साथ सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सघन चेकिंग कर रही है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
