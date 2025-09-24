uttarakhand police sealed mosque in rajaji tiger reserve after supreme court order उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में मस्जिद सील, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐक्शन, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व की रामगढ़ रेंज में बनी एक पुरानी मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार को वन विभाग और पुलिस ने मिलकर सील कर दिया। क्या है पूरा मामला? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट… 

Krishna Bihari Singh पीटीआई, देहरादूनWed, 24 Sep 2025 12:34 AM
उत्तराखंड के वन विभाग और पुलिस ने मंगलवार को राजाजी टाइगर रिजर्व की रामगढ़ रेंज में बनी एक पुरानी मस्जिद को सील कर दिया। यह ऐक्शन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया। रामगढ़ रेंज के वन अधिकारी अजय ध्यानी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मस्जिद का निर्माण रामगढ़ रेंज की आशा रोडी फॉरेस्ट बीट में 0.0008 हेक्टेयर वन भूमि पर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सितंबर को इस बारे में आदेश जारी किया था।

रामगढ़ रेंज के वन अधिकारी अजय ध्यानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, अभयारण्य परिसर में किसी भी मानवीय गतिविधि पर रोक है। पुलिस बल की मौजूदगी में मस्जिद को सील किया गया। साथ ही मस्जिद के बाहर एक चेतावनी बोर्ड भी लगाया गया। इसमें चेतावनी लिखी है कि सीलिंग और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर वन कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वन अधिकारी ने आगे बताया कि वन विभाग ने जंगल की जमीन पर मस्जिद के निर्माण को लेकर आपत्ति जताई थी। इसके बाद कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सर्वोच्च अदालत में सुनवाई के दौरान… राज्य सरकार ने अपनी दलील में कहा था कि यह मस्जिद अभयारण्य के भीतर संरक्षित वन भूमि पर बनाई गई थी जहां कानून की ओर से मानवीय गतिविधियां वर्जित हैं।

यह घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले के काशीपुर के अली खां मौहल्ले में रविवार को एक जुलूस के दौरान बवाल हो गया था। उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया था। साथ ही सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी नदीम अख्तर समेत 7 को गिरफ्तार किया है। प्रशासन ने उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है।

Uttarakhand News

