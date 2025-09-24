उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में मस्जिद सील, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐक्शन

उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व की रामगढ़ रेंज में बनी एक पुरानी मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार को वन विभाग और पुलिस ने मिलकर सील कर दिया। क्या है पूरा मामला? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

उत्तराखंड के वन विभाग और पुलिस ने मंगलवार को राजाजी टाइगर रिजर्व की रामगढ़ रेंज में बनी एक पुरानी मस्जिद को सील कर दिया। यह ऐक्शन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया। रामगढ़ रेंज के वन अधिकारी अजय ध्यानी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मस्जिद का निर्माण रामगढ़ रेंज की आशा रोडी फॉरेस्ट बीट में 0.0008 हेक्टेयर वन भूमि पर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सितंबर को इस बारे में आदेश जारी किया था।

रामगढ़ रेंज के वन अधिकारी अजय ध्यानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, अभयारण्य परिसर में किसी भी मानवीय गतिविधि पर रोक है। पुलिस बल की मौजूदगी में मस्जिद को सील किया गया। साथ ही मस्जिद के बाहर एक चेतावनी बोर्ड भी लगाया गया। इसमें चेतावनी लिखी है कि सीलिंग और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर वन कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वन अधिकारी ने आगे बताया कि वन विभाग ने जंगल की जमीन पर मस्जिद के निर्माण को लेकर आपत्ति जताई थी। इसके बाद कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सर्वोच्च अदालत में सुनवाई के दौरान… राज्य सरकार ने अपनी दलील में कहा था कि यह मस्जिद अभयारण्य के भीतर संरक्षित वन भूमि पर बनाई गई थी जहां कानून की ओर से मानवीय गतिविधियां वर्जित हैं।