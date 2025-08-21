Uttarakhand Police Nab nanital Election Shootout Gangsters at Gunpoint in Lakhimpur चुनाव में गोलीकांड के बदमाशों की फिल्मी स्टाइल में अरेस्टिंग, उत्तराखंड पुलिस ने तमंचे की नोंक पर दबोचा, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
चुनाव में गोलीकांड के बदमाशों की फिल्मी स्टाइल में अरेस्टिंग, उत्तराखंड पुलिस ने तमंचे की नोंक पर दबोचा

नैनीताल के बेतालघाट में दबंगई और फायरिंग के आरोपियों को उत्तराखंड पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में दबोचा। वे बाजार में शॉपिंग करने पहुंचे थे, पुलिस ने उन्हें सादी वर्दी में तमंचे की नोंक पर अरेस्ट किया।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नैनीतालThu, 21 Aug 2025 06:56 AM
नैनीताल के बेतालघाट में दबंगई और फायरिंग मामले में मुख्य आरोपी अमृतपाल उर्फ पन्नू और उसके दो साथियों को पुलिस ने यूपी में गिरफ्तार किया है। बुधवार को लखीमपुर के भीरा कस्बे में पुलिस की इस कार्रवाई का अंदाज किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था। मेडिकल स्टोर पर सामान खरीद रहे आरोपियों को सादे लिबास में पहुंची पुलिस ने पिस्टल की नोक पर काबू किया। तीनों आरोपियों को पहले पुलिस स्थानीय थाने ले गई, फिर देर रात इन्हें लेकर रामनगर पहुंची।

14 अगस्त को बेतालघाट ब्लॉक प्रमुख चुनाव की वोटिंग के दौरान एक प्रत्याशी के समर्थकों ने प्रतिद्वंद्वी पक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। गोली लगने से महेंद्र सिंह बिष्ट उर्फ गोधन घायल हो गए थे। बेतालघाट थाने में केस दर्ज कर पुलिस थानाध्यक्ष अनीश अहमद के नेतृत्व में लगातार दबिश दे रही थी। इस बीच सूचना मिली कि तीन आरोपी यूपी में हैं।

बुधवार को पुलिस टीम लखीमपुर पहुंची और संदेह के आधार पर एक थार का पीछा किया। कार भीरा कस्बे में पंजाब मेडिकल स्टोर पर रुकी। यहां आरोपी दवा लेने उतरे। तभी पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों से घटना में इस्तेमाल 32 बोर की देसी पिस्टल तीन जिंदा कारतूस के साथ बरामद की है। गिरफ्तारी फिल्मी अंदाज में हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता।

एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि मुख्य आरोपी अमृतपाल उर्फ पन्नू (30 वर्ष) पुत्र मिंदर सिंह निवासी रोशनपुर गूलरभोज, गुरमीत सिंह उर्फ पारस (28 वर्ष) पुत्र मनजीत सिंह निवासी ग्राम बेरिया दौलत केलाखेड़ा, प्रदीप सिंह उर्फ शॉकर (32 वर्ष) पुत्र तेजा सिंह निवासी मुंडिया कला बहादुरगंज बाजपुर हाल निवासी पीरूमदारा को गिरफ्तार किया है। उधर, यूपी के खीरी के एसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस अपने एक मुकदमा के सिलसिले में भीरा आई थी। यहां से वह तीन लोगों को पकड़ कर ले गई है। पुलिस टीम में थानाध्यक्ष बेतालघाट अनीश अहमद, उप निरीक्षक फिरोज, हेड कांस्टेबल मंजीत, कांस्टेबल संदीप सिंह और संदीप दोसाद शामिल रहे।

काबू में नहीं आए बीडीसी सदस्य तो झोंके थे फायर

नैनीताल। बेतालघाट में 14 अगस्त को ब्लॉक प्रमुख चुनाव की मतदान प्रक्रिया के दौरान 40 से 50 लोगों का एक समूह वाहनों को रोककर कांग्रेस समर्थित बीडीसी सदस्यों से खींचतान करने लगा। सदस्य काबू में नहीं आए, तो कार से उतरकर एक युवक ने तीन राउंड फायरिंग कर दी। 15 अगस्त को छह लोगों को गिरफ्तार किया था। राज्य निर्वाचन आयोग ने बेतालघाट के थानाध्यक्ष अनीश अहमद को निलंबित करने, सीओ भवाली के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की थी।

