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यहां पुलिस दे रही लखपति बनने का मौका, मुखबिरी पर ले जाओ 2.50 लाख; हर अपराध का अलग रेट

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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उत्तराखंड में पुलिस आम लोगों को लखपति बनने का मौका दे रही है। अपराधी की मुखबिरी पर ढाई लाख तक कमाने का मौका है। हर अपराध का अलग रेट तय है।

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उत्तराखंड पुलिस लखपति बनने की स्कीम लेकर आई है।

उत्तराखंड में नशे के काले कारोबार पर शिकंजा कसने की पुलिस की मुहिम में अब आम लोग भी हिस्सा बन सकेंगे। दरअसल, उत्तराखंड में युवा पीढ़ी के बीच नशे का चलन बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में नशा तस्कर या फैक्ट्री पकड़वाने में मदद पर सरकार 30 हजार से ढाई लाख रुपये तक का इनाम देगी। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में जीओ

एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि नशे की रोकथाम के लिए मुखबिरों से मिलने वाले इनपुट पर लगातार छापेमारी और बरामदगी की जा रही है। नशीले पदार्थों की बरामदगी के लिए भारत सरकार की इनाम योजना को देखते हुए अब उत्तराखंड सरकार ने भी शासनादेश जारी किया है।

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दून से पिथौरागढ़ तक पकड़ी गईं फैक्ट्रियां

राज्य में हाल में एसटीएफ और पुलिस ने कई जगह नशे की बड़ी खेप के साथ अवैध फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया है। पिथौरागढ़ में नशे की सामग्री की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। वहां की तेज गंध के कारण स्थानीय लोग इसे मुर्गी केंद्र समझते थे। रुड़की, भगवानपुर, सेलाकुई व कोटद्वार में भी ऐसी फैक्ट्रियां पकड़ी जा चुकी हैं।

ऐसे करें संदिग्ध ठिकानों की पहचान

एसटीएफ ने नशे के मामले में आम लोगों से सतर्कता की अपील की है। किसी घर, गोदाम या किसी स्थान पर रसायनों की तेज या असामान्य गंध, देर रात संदिग्ध लोगों की आवाजाही, बार-बार अज्ञात वाहनों या डिलीवरी का पहुंचना, खिड़कियों का हमेशा बंद रहना या कोई भी असामान्य गतिविधियां दिखाई दें तो पुलिस या एसटीएफ को सूचना देने को कहा गया है।

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किस पर कितना इनाम (रुपये में)

कोकीन- 2.40 लाख प्रति किग्रा

हेरोइन -1.20 लाख प्रति किग्रा

मॉर्फीन बेस -20 हजार प्रति किग्रा

अफीम -6 हजार प्रति किग्रा

चरस -10 हजार प्रति किग्रा

गांजा -600 प्रति किग्रा

एम्फैटेमिन -20 हजार प्रति किग्रा

इन नंबरों पर दें सूचना

एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने कहा कि आपकी सतर्कता युवाओं को नशे से बचाने और समाज को सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। नशे का जाल तोड़ने में सहयोग करें। इसके लिए दो नंबर जारी हुए हैं। एसटीएफ- 01352656202, मोबाइल नंबर- 9412029536

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


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