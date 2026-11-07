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उत्तराखंड पुलिस का केस 11 साल बाद कोर्ट में ‘ढेर’ तीनों आरोपी हुए बरी; जानें क्या है पूरा मामला

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, देहरादून
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उत्तराखंड की एक अदालत ने ट्रैफिक पुलिस कॉन्स्टेबल की हत्या के प्रयास के मामले में तीन आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए 11 साल बाद बरी कर दिया। जांच में कई खामियों के चलते अभियोजन पक्ष कोर्ट में अपने आरोप साबित नहीं कर सका।

उत्तराखंड की एक कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस कर्मी हत्या के प्रयास के 11 साल पुराने मामले में तीन आरोपियों को बरी कर दिया।

उत्तराखंड ट्रैफिक पुलिस के सिपाही की हत्या के प्रयास के 11 साल पुराने मामले में तीन आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। आरोपियों पर सिपाही का गला दबाने का आरोप था, लेकिन गर्दन पर निशान तक नहीं मिले। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश अंजलि बेंजवाल ने आरोपियों को संदेह का लाभ दिया। खास बात यह है कि केस पुलिस की ओर से ही दर्ज कराया गया, लेकिन जांच में कई खामियों के चलते अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका।

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अभियोजन के अनुसार, 7 अगस्त 2015 की रात यूकेलिप्टस चौक पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कॉन्स्टेबल धर्मेंद्र कुमार ने तेज रफ्तार कार को रोका था। आरोप था कि कार सवार दीपक शर्मा निवासी नई दिल्ली, अजय शर्मा और आकाश थापा निवासी देहरादून ने सिपाही पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई, वर्दी फाड़ी और टी-शर्ट से गला घोंटकर जान से मारने का प्रयास किया। इस मामले में डालनवाला थाने में हत्या के प्रयास और सरकारी काम में बाधा डालने समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। तीनों आरोपियों को जेल भेजा गया और सात दिन बाद उन्हें जमानत मिली। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोप लगाया कि अवैध वसूली से इनकार करने पर पुलिस ने झूठे मामले में फंसाया। सुनवाई के दौरान मेडिकल रिपोर्ट व बाकी साक्ष्यों से अभियोजन की कहानी की पुष्टि नहीं हो सकी।

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डॉक्टर की गवाही से नहीं हुई पुष्टि

ट्रैफिक सिपाही ने आरोप लगाया था कि टी-शर्ट से उसका गला घोंटा गया और खून भी निकला। हालांकि, कोरोनेशन के डॉक्टर ने कोर्ट में गवाही दी कि सिपाही की गर्दन पर रगड़ या सूजन का कोई निशान नहीं था। वर्दी और टी-शर्ट पर भी खून के निशान नहीं मिले।

न मेडिकल रिपोर्ट साथ दे सकी और न ही सीसीटीवी फुटेज मिला

● जांच में एक बड़ी कमी यह रही कि घटनास्थल दिलाराम और बहल चौक जैसे व्यस्त वीआईपी मार्ग के बीच था। वहां कैमरे लगे होने के बावजूद विवेचक ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में नहीं ली।

● मौके पर भारी भीड़ जुटने का दावा किया गया, लेकिन पुलिस ने किसी आम नागरिक को गवाह नहीं बनाया। पुलिस की ओर से पेश गवाहों ने भी अपने सामने मारपीट से इनकार किया।

● पुलिस नियमावली के अनुसार चोट लगने और वर्दी फटने की जानकारी तत्काल जीडी में दर्ज होनी चाहिए, लेकिन घटना की रात ऐसी कोई एंट्री नहीं मिली। कथित फटी वर्दी को भी पुलिस ने अगले दिन कब्जे में लिया।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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