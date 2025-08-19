उत्तराखंड के 'खूनी गांव' का बदल गया नाम, सरकार के नए आदेश के बाद क्या कहलाएगा?

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित 'खूनी' गांव का नाम अब बदल गया है। धामी सरकार के नए आदेश के बाद अब इसे देवीग्राम के नाम से जाना जाएगा।

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित 'खूनी' गांव का नाम अब बदल गया है। धामी सरकार के नए आदेश के बाद अब इसे देवीग्राम के नाम से जाना जाएगा। सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि जनभावनाओं के दृष्टिगत जिला पिथौरागढ़ की तहसील थिरागढ़ में अवस्थित ग्राम “खूनी” का नाम परिवर्तित कर “देवीग्राम” किया जाना आवश्यक है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस गांव का नाम बदलने की मांग गांववाले ही कई दिनों से कर रहे थे।

अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ सीट से सांसद अजय टम्टा ने सरकार के आदेश के बाद खुशी जताते हुए कहा कि जन-जन की भावनाओं और लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए, आज पिथौरागढ़ क्षेत्र में स्थित ग्राम "खूनी" का नाम परिवर्तित कर "देवीग्राम" किए जाने की अधिसूचना प्रदेश सरकार ने जारी कर दी गई है। उन्होंने आगे लिखा कि स्वतंत्रता के 75 वर्षों से अधिक समय बाद अब खूनी ग्राम को देवीग्राम के नाम से जाना जाएगा। नाम परिवर्तन करवाने के लिए स्थानीय लोगों, युवाओं और समस्त क्षेत्रवासियों द्वारा मुझसे आग्रह किया गया। टम्टा ने इसके लिए भारत सरकार, विशेष रूप से गृह मंत्रालय, राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के प्रति आभार व्यक्त किया।