uttarakhand pithoragarh village khooni village name changed government order know new name of it उत्तराखंड के 'खूनी गांव' का बदल गया नाम, सरकार के नए आदेश के बाद क्या कहलाएगा?, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़uttarakhand pithoragarh village khooni village name changed government order know new name of it

उत्तराखंड के 'खूनी गांव' का बदल गया नाम, सरकार के नए आदेश के बाद क्या कहलाएगा?

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित 'खूनी' गांव का नाम अब बदल गया है। धामी सरकार के नए आदेश के बाद अब इसे देवीग्राम के नाम से जाना जाएगा।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़Tue, 19 Aug 2025 11:00 AM
share Share
Follow Us on
उत्तराखंड के 'खूनी गांव' का बदल गया नाम, सरकार के नए आदेश के बाद क्या कहलाएगा?

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित 'खूनी' गांव का नाम अब बदल गया है। धामी सरकार के नए आदेश के बाद अब इसे देवीग्राम के नाम से जाना जाएगा। सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि जनभावनाओं के दृष्टिगत जिला पिथौरागढ़ की तहसील थिरागढ़ में अवस्थित ग्राम “खूनी” का नाम परिवर्तित कर “देवीग्राम” किया जाना आवश्यक है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस गांव का नाम बदलने की मांग गांववाले ही कई दिनों से कर रहे थे।

अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ सीट से सांसद अजय टम्टा ने सरकार के आदेश के बाद खुशी जताते हुए कहा कि जन-जन की भावनाओं और लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए, आज पिथौरागढ़ क्षेत्र में स्थित ग्राम "खूनी" का नाम परिवर्तित कर "देवीग्राम" किए जाने की अधिसूचना प्रदेश सरकार ने जारी कर दी गई है। उन्होंने आगे लिखा कि स्वतंत्रता के 75 वर्षों से अधिक समय बाद अब खूनी ग्राम को देवीग्राम के नाम से जाना जाएगा। नाम परिवर्तन करवाने के लिए स्थानीय लोगों, युवाओं और समस्त क्षेत्रवासियों द्वारा मुझसे आग्रह किया गया। टम्टा ने इसके लिए भारत सरकार, विशेष रूप से गृह मंत्रालय, राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के प्रति आभार व्यक्त किया।

सांसद अजय टम्टा ने लिखा कि 'खूनी' (Murderer) नाम अपने आप में नकारात्मक भाव का बोध कराता था और इसलिए जनभावनाओं का सम्मान रखते हुए मैंने इस विषय को गंभीरता से लिया और हमारे कार्यालय द्वारा विभिन्न मंत्रालयों के साथ समन्वय कर इसे संभव बनाया गया। आज नाम परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण होना हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष और संतोष का विषय है। हमारे कार्यालय ने इस विषय पर पिछले एक वर्ष से लगातार प्रयास किया और छह अलग-अलग मंत्रालयों से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद यह नाम परिवर्तन संभव हो सका। उन्होंने आगे कहा कि यह केवल नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और लोकभावनाओं का सम्मान है। ग्रामवासियों की यह वर्षों पुरानी इच्छा आज पूर्ण हुई। इस ऐतिहासिक क्षण के लिए सभी ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।

Uttarakhand News Pithoragarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।