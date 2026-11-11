यदि उत्तराखंड के बेटे नहीं होते तो आप सैफई में भैंस चरा रहे होते; CM योगी का पलटवार
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया बताया गया था। सीएम योगी ने कहा कि ऐसा बयान संकुचित सोच का नतीजा है।
'उत्तराखंड के लोग बड़े घुसपैठिया' वाले बयान पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जोरदार पलटवार किया है। सीएम योगी ने बुधवार को लखनऊ में आयोजित उत्तराखंड महोत्सव को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव का नाम लिए बिना ही कहा कि यूपी के पहले मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड से थे। यदि उत्तराखंड के बेटे नहीं होते तो आप सैफई में कहीं भैंस चरा रहे होते।
अखिलेश यादव ने दिया था यह बयान
बता दें कि सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने 24 अक्टूबर को समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा था कि भाजपा के पास घुसपैठियों को लेकर फर्जी आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश में भी घुसपैठिए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े घुसपैठिये उत्तराखंड से हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंड भेजा जाना चाहिए। गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ भी उत्तराखंड से हैं।
तो आप सैफई में कहीं भैंस चरा रहे होते
अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे लोग बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों से गले मिलते हैं लेकिन उत्तराखंड के लोगों के प्रति जहर उगलते हैं। उत्तराखंड महोत्सव को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव का बिना नाम लिए कहा कि यूपी के पहले सीएम भी उत्तराखंड से थे। यदि उत्तराखंड के बेटे नहीं होते तो आप सैफई में कहीं भैंस चरा रहे होते।
यह विभाजनकारी मानसिकता
सीएम योगी ने कहा कि गंगा, यमुना, सरयू, रामगंगा और राप्ती जैसी नदियां भी उत्तराखंड से निकलती हैं। ऐसे में देवभूमि के लोगों के प्रति ऐसी टिप्पणी करना विभाजनकारी मानसिकता है। ऐसा बयान संकुचित सोच को दिखाता है। सीएम योगी ने कहा कि यह आयोजन उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोक गायन, खानपान और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
उत्तराखंड महापरिषद को दिया भरोसा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तराखंड महापरिषद को भरोसा दिया कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत उपवन में महोत्सव के आयोजन के लिए सरकार पूरा सहयोग करेगी। सीएम ने कहा कि यह स्थान कार्यक्रम के लिए उपलब्ध रहेगा। उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजनों और उनके पोषण संबंधी गुणों पर वैज्ञानिक शोध की जरूरत है।
सीएम धामी ने याद दिलाया था रामपुर तिराहा में गोलीकांड
हाल ही में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि यह बयान देवभूमि के स्वाभिमान और संघर्ष का अपमान है। उत्तराखंड देवभूमि भी है और वीरभूमि भी। इस पावन धरती ने देश को संत, सैनिक और राष्ट्रसेवा के लिए समर्पित अनेक व्यक्तित्व दिए हैं। मुलायम सिंह यादव जब यूपी के सीएम थे तब अलग उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा में गोलियां चली थीं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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