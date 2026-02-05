शर्मनाक: सरकारी पेंशन के साथ वृद्धावस्था और विधवा पेंशन पर भी ‘डाका’
प्रदेश में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मोटी पेंशन लेने वाले कई पेंशनर वृद्धावस्था और विधवा पेंशन के नाम पर भी सरकारी खजाने को लूट रहे हैं।
उत्तराखंड राज्य में सरकारी खजाने से मोटी पेंशन लेने के साथ 1363 से ज्यादा पेंशनर, समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था और विधवा पेंशन पर भी डाका डाल रहे हैं। यह खुलासा महालेखाकार-उत्तराखंड कार्यालय द्वारा किए गए सत्यापन के दौरान हुआ है।
सूत्रों के अनुसार, महालेखाकार ने हाल में समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशनों की जांच की थी। इसमें विधवा और वृद्धावस्था पेंशन के ब्योरे का राज्य के सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के डाटा के साथ मिलान किया गया। इस दौरान जो सामने आया उसे देखकर महालेखाकार कार्यालय के कर्मचारी भी सकते में आ गए। उन्होंने पाया कि कुल 1363 सरकारी पेंशनर ऐसे थे, जिनका आधार कार्ड नंबर, सरकारी पेंशन के रिकार्ड के साथ ही समाज कल्याण की विधवा और वृद्धावस्था पेंशन में भी दर्ज है।
बता दें कि राज्य में वर्तमान में वृद्धावस्था व विधवा पेंशन के 7.80 लाख से ज्यादा लाभार्थी हैं। सूत्रों के अनुसार, पांच लाख 61 हजार 306 लोगों को वृद्धावस्था जबकि दो लाख 19 हजार 651 महिलाओं काे विधवा पेंशन मिलती है। इन्हें सरकार 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में देती है।
महालेखाकार कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि डाटा से साफ साबित हो रहा है कि उक्त लोग, दो-दो पेंशन का लाभ ले रहे हैं। इसके बाद महालेखाकार कार्यालय ने इस संबंध में सरकार को भेजे पत्र के साथ प्रमाण के रूप में ऐसे पेंशनरों की पूरी लिस्ट भी भेजी है। महालेखाकार ने सरकार को मामले का सत्यापन कर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट देने को कहा है।
महालेखाकार ने 15 दिन में मांगी रिपोर्ट
महालेखाकार ने इस मामले में मुख्य सचिव और वित्त सचिव को अपनी सत्यापन रिपोर्ट भेजते हुए कहा कि समाज कल्याण विभाग की पेंशन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए है। इसका लाभ वहीं लोग ले सकते हैं, जिनकी कोई नियमित आजीविका का कोई साधन नहीं है। उन्होंने सरकार इसलिए उपरोक्त मामलों की पात्रता शर्तों और लागू योजना प्रावधानों के संदर्भ में जांच की जानी चाहिए। महालेखाकार ने सरकार से 15 दिन में इस विषय पर उनके विचार और रिपोर्ट मांगी है।
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि उत्तराखंड में पेंशन में गड़बड़ी का यह मामला संज्ञान में आया है। इस प्रकरण की जांच कराई जाएगी। इस मामले की जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे, उनसे रिकवरी कराते हुए नियमानुसार कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
सवाल: सरकारी पेंशनर का आय प्रमाण पत्र कैसे बना?
समाज कल्याण विभाग के मानक के अनुसार वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन के लिए व्यक्ति की मासिक आय केवल चार हजार रुपये होनी चाहिए। पेंशन के लिए आवेदन करते वक्त व्यक्ति अपनी आय का प्रमाणपत्र भी जमा कराना होता है। यह प्रमाणपत्र राजस्व विभाग के स्तर से बनता है। अब सवाल यह है कि सरकारी पेंशन के दायरे में आने वाले सरकारी कर्मचारी को वर्तमान में औसतन 35 हजार रुपये से अधिक ही पेंशन मिलती है। ऐसे व्यक्ति का चार हजार रुपये मासिक की आय का प्रमाणपत्र किस आधार पर बनाया गया? दूसरा, 30-35 हजार रुपये मासिक पेंशन पाने वाला रिटायर कर्मचारी महज 1500 रुपये की एक और पेंशन का लालच क्यों कर रहा है? जबकि उसे पता है कि यह गलत है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
