रामलीला के मंच पर लंका के राजा ने कहा- सुनने में आ रहा कि पटवारी का पेपर लीक हो गया, VIDEO

उत्तराखंड में पेपर लीक का मामला गर्माया हुआ है। यह मुद्दा सड़क से होते हुए सोशल मीडिया पर पहुंचने के बाद रामलीला के मंच पर भी दस्तक दे दी है। पिथौरागढ़ के रामलीला का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रामलीला के मंच पर कलाकार पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए व्यंग्य कस रहे हैं।

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़Thu, 25 Sep 2025 09:25 PM
उत्तराखंड में पेपर लीक का मामला गर्माया हुआ है। यह मुद्दा सड़क से होते हुए सोशल मीडिया पर पहुंचने के बाद रामलीला के मंच पर भी दस्तक दे दी है। पिथौरागढ़ के रामलीला का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रामलीला के मंच पर कलाकार पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए व्यंग्य कस रहे हैं।

उत्तराखंड में पेपर लीक का मामला सड़क के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी गर्माया हुआ है। सोशल मीडिया पर युवाओं के प्रदर्शन के वीडियो, सरकारी सिस्टम पर तंज कसते पोस्टर और मीम्स के बाद अब रामलीला का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रामलीला के मंच पर कलाकार पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए व्यंग्य कस रहे हैं।

यह वीडियो पिथौरागढ़ की प्रसिद्ध टकाना की रामलीला का बताया जा रहा है। बुधवार रात रामलीला में सीता स्वयंवर का मंचन हुआ। इस दौरान स्वयंवर में आने वाले राजाओं का सुमति और विमति की भूमिका निभा रहे पात्र स्वागत करते हैं और अपना परिचय देने को आग्रह करते हैं। स्वयंवर में शामिल एक कलाकार अपना परिचय देते हुए कहता है कि शायद वह श्रीलंका का राजा है। इसके बाद वह संवाद में कहता है कि सुनने में आ रहा है कि उत्तराखंड में पटवारी का पेपर लीक हो गया है। इस दौरान वह हाकम सिंह के नाम का भी जिक्र करता है।

सुमति और विमति की भूमिका निभा रहे पात्र कहते हैं कि उन्हें तो इसकी सूचना नहीं है। दूसरा पात्र कहता है कि उन्होंने तो पटवारी की परीक्षा का फॉर्म ही नहीं भरा था। रामलीला का मंचन एक यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रिमिंग हो रही थी। इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फेसुबक, इंस्टाग्राम, एक्स आदि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लाखों लोग अब तक इस वीडियो को देख चुके हैं। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है।

Uttarakhand News

