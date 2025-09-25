रामलीला के मंच पर लंका के राजा ने कहा- सुनने में आ रहा कि पटवारी का पेपर लीक हो गया, VIDEO

उत्तराखंड में पेपर लीक का मामला गर्माया हुआ है। यह मुद्दा सड़क से होते हुए सोशल मीडिया पर पहुंचने के बाद रामलीला के मंच पर भी दस्तक दे दी है। पिथौरागढ़ के रामलीला का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रामलीला के मंच पर कलाकार पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए व्यंग्य कस रहे हैं।

उत्तराखंड में पेपर लीक का मामला सड़क के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी गर्माया हुआ है। सोशल मीडिया पर युवाओं के प्रदर्शन के वीडियो, सरकारी सिस्टम पर तंज कसते पोस्टर और मीम्स के बाद अब रामलीला का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रामलीला के मंच पर कलाकार पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए व्यंग्य कस रहे हैं।

यह वीडियो पिथौरागढ़ की प्रसिद्ध टकाना की रामलीला का बताया जा रहा है। बुधवार रात रामलीला में सीता स्वयंवर का मंचन हुआ। इस दौरान स्वयंवर में आने वाले राजाओं का सुमति और विमति की भूमिका निभा रहे पात्र स्वागत करते हैं और अपना परिचय देने को आग्रह करते हैं। स्वयंवर में शामिल एक कलाकार अपना परिचय देते हुए कहता है कि शायद वह श्रीलंका का राजा है। इसके बाद वह संवाद में कहता है कि सुनने में आ रहा है कि उत्तराखंड में पटवारी का पेपर लीक हो गया है। इस दौरान वह हाकम सिंह के नाम का भी जिक्र करता है।