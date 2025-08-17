Uttarakhand panchayat elections rigging allegations harish rawat will take out nyay yatra bjp gave advice पंचायत चुनाव में हुई धांधली के खिलाफ यात्रा निकालेंगे हरीश रावत, BJP की नसीहत, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
पंचायत चुनाव में हुई धांधली के खिलाफ यात्रा निकालेंगे हरीश रावत, BJP की नसीहत

हरीश रावत ने कहा कि सरकार ने पहले पंचायत चुनाव से बचने का हर संभव प्रयास किया। जब हाईकोर्ट के रुख को देखते हुए चुनाव कराने ही पड़ गए तो पहले ही दिन से चुनावों में षड़यंत्र का कुचक्र रचा गया।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, देहरादूनSun, 17 Aug 2025 09:32 AM
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सरकार ने पंचायत चुनावों के दौरान जमकर पंचायती राज व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाई। पंचायत चुनावों में की गई धांधली को जनता की अदालत में ले जाने के लिए वो सितंबर में न्याय यात्रा शुरू करेंगे। शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में मीडिया कर्मियों से बातचीत में रावत ने कहा कि इन चुनावों में हर स्तर पर लोकतंत्र की हत्या की गई। कांग्रेस का संगठन भी चुनावों में गड़बड़ी के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ने जा रहा है। इसके तहत दून और नैनीताल में बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे।

रावत ने कहा कि सरकार ने पहले पंचायत चुनाव से बचने का हर संभव प्रयास किया। जब हाईकोर्ट के रुख को देखते हुए चुनाव कराने ही पड़ गए तो पहले ही दिन से चुनावों में षड़यंत्र का कुचक्र रचा गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इसकी शंका जाहिर की थी और अब यह बात साबित हो गई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पहले बड़ी संख्या में लोगों के नामांकन रद्द कराए गए। कहा कि राज्य की जनता ने 25 सालों में पहली बार खुलेआम गुंडागर्दी और अपहरण के बल पर पंचायत चुनावों में लूट होते देखी है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की न्याय यात्रा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें पहले अपने दल के भीतर अपने लिए न्याय दिलाने के लिए यात्रा निकालनी चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पंचायत चुनावों में भाजपा को जनता ने अपार समर्थन दिया है। कांग्रेस अब हार की खीज उतारने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने आज तक हरीश रावत को अपना नेता नहीं माना है। ऐसे में उन्हें पहले अपने दल के अंदर खुद को न्याय दिलाने के लिए न्याय यात्रा निकालनी चाहिए।

