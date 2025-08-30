उत्तराखंड के 63 प्रतिशत प्रधान जीतने के बाद भी 'पैदल', नहीं हुआ बोर्ड का गठन

पंचायत चुनाव में 63 प्रतिशत ग्राम प्रधान अपनी कैबिनेट का गठन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि दो-तिहाई सदस्यों का कोरम पूरा नहीं हो पाया है, जिससे उनके पास कोई पावर नहीं है।

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में जीत दर्ज करने के बाद भी 63 प्रतिशत ग्राम प्रधान पैदल हैं। दो तिहाई सदस्यों का कोरम पूरा नहीं होने के कारण वह अपनी कैबिनेट का गठन नहीं कर पाए हैं, जिसके चलते फिलहाल उनके हाथ में कोई पावर नहीं है। ऐसे में वह अपनी ग्रामसभा में कोई विकास कार्य नहीं करा सकते हैं न ही पंचायत स्तर पर जारी होने वाली किसी प्रमाण पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं।

हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जिलों में चुनाव संपन्न होने के बाद 27 अगस्त को ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण के साथ पहली बैठक आयोजित की गई। 12 जिलों में 7499 ग्राम पंचायतों में से 2707 में ही बोर्ड का गठन हो पाया है। इनमें 2673 प्रधानों ने शपथ ली, जबकि 34 प्रधान विभिन्न कारणों से शपथ नहीं ले पाए हैं। ऐसे में 4792 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहां सदस्यों का दो तिहाई का कोरम पूरा नहीं हो पाने के कारण संगठित ग्राम पंचायतों का गठन नहीं हो पाया है। वहीं 55 हजार 587 ग्राम पंचायत सदस्यों में से 22119 निर्वाचित हुए हैं, इनमें से भी 16374 ने शपथ ली है, जबकि 5745 सदस्यों ने शपथ नहीं ली है।

इसलिए पूरा नहीं हो पाया पंचायतों का कोरम पंचायत चुनाव के बाद ग्राम प्रधान के 20 पद पहले ही रिक्त हैं। जबकि ग्राम पंचायत सदस्य के 33,056 पदों पर किसी ने चुनाव ही नहीं लड़ा है। ऐसे में कई ग्राम पंचायतों में सदस्यों की संख्या का कोरम पूरा नहीं हो पाने के कारण बोर्ड का गठन तभी संभव हो पाएगा, जबकि इन पंचायतों में उप चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी। इसी तरह से क्षेत्र पंचायत सदस्य के दो रक्ति पदों को मिलाकर कुल 33,078 पद रक्ति हैं।