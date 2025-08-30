Uttarakhand panchayat election gram pradhan have no power 63% could not form a board उत्तराखंड के 63 प्रतिशत प्रधान जीतने के बाद भी 'पैदल', नहीं हुआ बोर्ड का गठन, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
उत्तराखंड के 63 प्रतिशत प्रधान जीतने के बाद भी 'पैदल', नहीं हुआ बोर्ड का गठन

पंचायत चुनाव में 63 प्रतिशत ग्राम प्रधान अपनी कैबिनेट का गठन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि दो-तिहाई सदस्यों का कोरम पूरा नहीं हो पाया है, जिससे उनके पास कोई पावर नहीं है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, विनोद मुसान। देहरादूनSat, 30 Aug 2025 05:49 AM
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में जीत दर्ज करने के बाद भी 63 प्रतिशत ग्राम प्रधान पैदल हैं। दो तिहाई सदस्यों का कोरम पूरा नहीं होने के कारण वह अपनी कैबिनेट का गठन नहीं कर पाए हैं, जिसके चलते फिलहाल उनके हाथ में कोई पावर नहीं है। ऐसे में वह अपनी ग्रामसभा में कोई विकास कार्य नहीं करा सकते हैं न ही पंचायत स्तर पर जारी होने वाली किसी प्रमाण पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं।

हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जिलों में चुनाव संपन्न होने के बाद 27 अगस्त को ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण के साथ पहली बैठक आयोजित की गई। 12 जिलों में 7499 ग्राम पंचायतों में से 2707 में ही बोर्ड का गठन हो पाया है। इनमें 2673 प्रधानों ने शपथ ली, जबकि 34 प्रधान विभिन्न कारणों से शपथ नहीं ले पाए हैं। ऐसे में 4792 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहां सदस्यों का दो तिहाई का कोरम पूरा नहीं हो पाने के कारण संगठित ग्राम पंचायतों का गठन नहीं हो पाया है। वहीं 55 हजार 587 ग्राम पंचायत सदस्यों में से 22119 निर्वाचित हुए हैं, इनमें से भी 16374 ने शपथ ली है, जबकि 5745 सदस्यों ने शपथ नहीं ली है।

इसलिए पूरा नहीं हो पाया पंचायतों का कोरम

पंचायत चुनाव के बाद ग्राम प्रधान के 20 पद पहले ही रिक्त हैं। जबकि ग्राम पंचायत सदस्य के 33,056 पदों पर किसी ने चुनाव ही नहीं लड़ा है। ऐसे में कई ग्राम पंचायतों में सदस्यों की संख्या का कोरम पूरा नहीं हो पाने के कारण बोर्ड का गठन तभी संभव हो पाएगा, जबकि इन पंचायतों में उप चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी। इसी तरह से क्षेत्र पंचायत सदस्य के दो रक्ति पदों को मिलाकर कुल 33,078 पद रक्ति हैं।

नियम : पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की कार्यवाही के लिए कार्यकारिणी में दो-तिहाई सदस्य (2/3) का कोरम जरूरी है। जैसे यदि एक पंचायत में कुल 7 सदस्य निर्धारित हैं, तो कम से कम 4 सदस्य (दो-तिहाई) का चुनाव आवश्यक है, ताकि पंचायत काम कर सकें। यदि ये रिक्त पद नहीं भरे गए, तो ग्राम पंचायत का गठन नहीं हो पाता और प्रधान भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाते।

Uttarakhand News

