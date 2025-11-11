Hindustan Hindi News
उत्तराखंड में पंचायत उपचुनाव की अधिसूचना जारी, जानिए कब होगा मतदान और कब होगी मतगणना?

संक्षेप: त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन-2025 के अंतर्गत पौड़ी-गढ़वाल जिले में ग्राम प्रधानों के कुल 5 पद रिक्त हैं। इन्हीं पदों पर उपचुनाव हो रहे हैं। 

Tue, 11 Nov 2025 05:43 PMSourabh Jain वार्ता, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड
उत्तराखंड चुनाव आयोग ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों पर उपचुनाव की औपचारिक घोषणा कर दी है। राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) व जिलाधिकारी ने पौड़ी गढ़वाल जिले के विभिन्न विकासखण्डों में खाली पड़े ग्राम पंचायतों के सदस्यों एवं रिक्त ग्राम प्रधान पदों पर उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा की।

निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र 13 एवं 14 नवम्बर को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 15 नवम्बर को की जाएगी। नाम वापसी हेतु अंतिम तिथि 16 नवम्बर निर्धारित की गई है, जो दोपहर 3 बजे तक होगी। चुनाव चिह्न उसी दिन, यानी 16 नवम्बर को आवंटित किए जाएंगे। मतदान 20 नवम्बर को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक संपन्न होगा तथा मतगणना 22 नवम्बर सुबह आठ बजे से कार्य समाप्ति तक की जाएगी।

कब, क्या होगा?

नामांकन पत्र भरने की तारीख- 13 एवं 14 नवम्बर (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक)

नामांकन पत्रों की जांच- 15 नवंबर

नाम वापसी की तारीख- 16 नवंबर (दोपहर 3 बजे तक)

चुनाव चिह्न आवंटन- 16 नवंबर

मतदान- 20 नवंबर (सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक)

मतगणना- 22 नवंबर

इन जगहों पर हो रहे ग्राम प्रधान के चुनाव

त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन-2025 के अंतर्गत पौड़ी गढ़वाल जिले में ग्राम प्रधानों के कुल 5 पद रिक्त हैं। इन्हीं पदों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें विकासखंड थलीसैंण की सुनारगांव, रिखणीखाल की सुलमोड़ी, एकेश्वर की पालकोट, पोखड़ा की कुण्ज तथा कल्जीखाल की डांगी ग्राम पंचायत शामिल हैं।

इसके अलावा जिले के समस्त विकासखंडों में कुल 6083 ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए भी उपचुनाव संपन्न कराए जाएंगे। निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पारदर्शी, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जाएगी।

