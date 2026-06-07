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चारधाम यात्रा में अब तक 161 श्रद्धालुओं की मौत, सबसे ज्यादा कहां गईं जान? जानें पूरी रिपोर्ट

Ratan Gupta पीटीआई, देहरादून
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Uttarakhand Char Dham Yatra: चारधाम यात्रा जारी है। 31 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने के साथ ही बेहद डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, इस सीजन में अब तक 161 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। जानिए सबसे ज्यादा दुखद घटनाएं किस धाम में दर्ज हुई हैं।

चारधाम यात्रा में अब तक 161 श्रद्धालुओं की मौत, सबसे ज्यादा कहां गईं जान? जानें पूरी रिपोर्ट

Uttarakhand Char Dham Yatra: उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 161 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 19 अप्रैल से अब तक हुई इन मौतों में अधिकांश मामले स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जुड़े हैं। वहीं, यात्रा के दौरान सबसे अधिक मौतें यमुनोत्री धाम में दर्ज की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 31 लाख से अधिक श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा संख्या केदारनाथ धाम में दर्ज की गई है, जहां 22 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद से 11,05,676 लोग दर्शन कर चुके हैं। इसके बाद बदरीनाथ धाम में 9,08,619 श्रद्धालु पहुंचे हैं।

जानें किस धाम में कितने श्रद्धालु पहुंचे

इसके अलावा गंगोत्री धाम में 5,28,406 और यमुनोत्री धाम में 5,07,421 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। वहीं, श्री हेमकुंड साहिब में अब तक 55,411 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। गंगोत्री क्षेत्र के गौमुख ट्रैक पर भी 4,697 ट्रेकर्स पहुंचे हैं। आंकड़ों के अनुसार, 161 मौतों में से 152 श्रद्धालुओं की जान स्वास्थ्य संबंधी कारणों और खराब तबीयत के चलते गई है। जबकि आठ लोगों की मौत अन्य कारणों से हुई और एक व्यक्ति की प्राकृतिक कारणों से मृत्यु दर्ज की गई है।

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जानें सबसे ज्यादा मौतें कहां हुईं

चारधामों में सबसे ज्यादा मौतें यमुनोत्री धाम में हुई हैं। यहां अब तक 78 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। इसके बाद केदारनाथ धाम में 47, बदरीनाथ धाम में 20 और गंगोत्री धाम में 16 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। शनिवार को अकेले 61,262 श्रद्धालु चारधाम पहुंचे। इसी दिन 5,511 वाहन यात्रा मार्गों पर दर्ज किए गए। यात्रा सीजन शुरू होने के बाद से अब तक कुल 2,89,918 वाहन चारधाम मार्गों का उपयोग कर चुके हैं।

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प्रशासन लगातार दे रहा सलाहें

प्रशासन लगातार श्रद्धालुओं से स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की अपील कर रहा है। विशेष रूप से बुजुर्गों, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को यात्रा से पहले स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह दी जा रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी और कठिन पैदल मार्ग को देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों से सतर्क रहने और चिकित्सकीय सलाह का पालन करने को कहा है।

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लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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