चुनावी हिंसा पर आज HC ले सकता है फैसला, उत्तराखंड नेता प्रतिपक्ष ने गोल्ज्यू देवता में लगाई गुहार

नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में हुई हिंसा और गुंडागर्दी को लेकर आज हाई कोर्ट में अहम दिन है। मामले में डीएम ने दोबारा मतदान की सिफारिश की है। उधर, नेता प्रतिपक्ष आर्य ने न्याय के देवता गोल्ज्यू देवता में न्याय की अर्जी लगाई।

विवादों से घिरे नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर आज सबकी नजर हाईकोर्ट पर टिकी हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग, जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। उधर, सुनवाई से पहले उत्तराखंड नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने न्याय के देवता गोल्ज्यू के दरबार में न्याय की अर्जी लगाई। उन्होंने बाद में बताया कि वे चुनाव में गुंडागर्दी और अन्याय से आहत हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि बीते 14 अगस्त को नैनीताल जिला पंचायत कार्यालय में मतदान प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन उसी दौरान सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो गए। इन वीडियो में कांग्रेसी नेताओं ने पांच जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण का आरोप लगाया। कुछ सदस्यों को रेनकोट पहने लोग जबरन ले जाते भी दिखे, जबकि विरोध करने पहुंचे कांग्रेसी नेताओं के साथ मारपीट की घटनाएं भी सामने आईं।

गोल्ज्यू देवता से नेता प्रतिपक्ष की गुहार इन घटनाओं से आहत नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने रविवार को अपने आवास परिसर स्थित मंदिर में गोल्ज्यू देवता से न्याय की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि इस भूमि पर अन्याय और गुंडागर्दी कभी स्वीकार नहीं की जा सकती। यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाना उत्तराखंड की पहचान और संस्कृति पर गहरी चोट है। उन्होंने विश्वास जताया कि गोल्ज्यू देव अन्याय का प्रतिकार करेंगे और सच की जीत निश्चित होगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधते हुए यशपाल आर्य ने कहा कि चम्पावत गोल्ज्यू की जन्म और कर्मभूमि है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि वे लोकतंत्र की रक्षा करें और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने जनता से अपील की कि वे न्याय की उम्मीद न छोड़ें, और कहा कि देवभूमि पर अन्याय कभी फल-फूल नहीं सकता।