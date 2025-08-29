Uttarakhand on High Alert as Alaknanda Mandakini Rivers Swell Amid Heavy Rains अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर, हाई अलर्ट जारी; उत्तराखंड में खतरे की घंटी बजी, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Uttarakhand on High Alert as Alaknanda Mandakini Rivers Swell Amid Heavy Rains

अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर, हाई अलर्ट जारी; उत्तराखंड में खतरे की घंटी बजी

उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके चलते श्रीनगर और रुद्रप्रयाग में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और कई राजमार्ग भी बंद हैं।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, रुद्रप्रयागFri, 29 Aug 2025 10:52 AM
उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां अपने रौद्र रूप में हैं, जिसके चलते श्रीनगर और रुद्रप्रयाग में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे स्थानीय लोग दहशत में हैं और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम शुरू कर दिए हैं।

धारी देवी मंदिर पर संकट के बादल

श्रीनगर के पवित्र धारी देवी मंदिर के चरणों तक अलकनंदा नदी का पानी पहुंच गया है। मंदिर की पार्किंग पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है, जिसके कारण स्थानीय दुकानदारों ने अपनी दुकानें समेट ली हैं। श्रीनगर पुलिस ने आम जनता से नदी किनारे न जाने की अपील की है।

अल्केश्वर घाट में अलकनंदा का रौद्र रूप

श्रीनगर के अल्केश्वर घाट पर अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। नदी का उफान इतना तेज है कि आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। रुद्रप्रयाग पुलिस का कहना है कि लगातार बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। रुद्रप्रयाग पुलिस और प्रशासन आम जनता से नदी किनारों से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहे हैं।

बद्रीनाथ रोड ठप, यात्री परेशान

भारी बारिश ने बद्रीनाथ राजमार्ग को भी अपनी चपेट में ले लिया है। श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच पपड़ासू पुल के पास अलकनंदा नदी सड़क तक पहुंच गई है, जिसके कारण राजमार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। SSP पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने ANI को बताया, "यातायात को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों से आगे भेजने की व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की गई है।"

जजरेड-कालसी-चकराता मार्ग बंद, वाहनों की लंबी कतार

जजरेड में भारी बारिश के कारण कालसी-चकराता मार्ग भी बंद हो गया है। सड़क पर मलबा और पानी जमा होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि सड़क को जल्द से जल्द खोलने के लिए JCB मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन बारिश के थमने तक राहत मिलने की उम्मीद कम है।

जनता से सतर्कता की अपील

प्रशासन ने नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए हैं। रुद्रप्रयाग और श्रीनगर में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। पुलिस और SDRF टीमें हाई अलर्ट पर हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। उत्तराखंड में बारिश का कहर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और भारी बारिश की चेतावनी दी है। ऐसे में प्रशासन और जनता दोनों को मिलकर इस आपदा का सामना करना होगा।

