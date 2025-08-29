अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर, हाई अलर्ट जारी; उत्तराखंड में खतरे की घंटी बजी

उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके चलते श्रीनगर और रुद्रप्रयाग में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और कई राजमार्ग भी बंद हैं।

उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां अपने रौद्र रूप में हैं, जिसके चलते श्रीनगर और रुद्रप्रयाग में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे स्थानीय लोग दहशत में हैं और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम शुरू कर दिए हैं।

धारी देवी मंदिर पर संकट के बादल श्रीनगर के पवित्र धारी देवी मंदिर के चरणों तक अलकनंदा नदी का पानी पहुंच गया है। मंदिर की पार्किंग पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है, जिसके कारण स्थानीय दुकानदारों ने अपनी दुकानें समेट ली हैं। श्रीनगर पुलिस ने आम जनता से नदी किनारे न जाने की अपील की है।

अल्केश्वर घाट में अलकनंदा का रौद्र रूप श्रीनगर के अल्केश्वर घाट पर अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। नदी का उफान इतना तेज है कि आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। रुद्रप्रयाग पुलिस का कहना है कि लगातार बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। रुद्रप्रयाग पुलिस और प्रशासन आम जनता से नदी किनारों से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहे हैं।

बद्रीनाथ रोड ठप, यात्री परेशान भारी बारिश ने बद्रीनाथ राजमार्ग को भी अपनी चपेट में ले लिया है। श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच पपड़ासू पुल के पास अलकनंदा नदी सड़क तक पहुंच गई है, जिसके कारण राजमार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। SSP पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने ANI को बताया, "यातायात को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों से आगे भेजने की व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की गई है।"

जजरेड-कालसी-चकराता मार्ग बंद, वाहनों की लंबी कतार जजरेड में भारी बारिश के कारण कालसी-चकराता मार्ग भी बंद हो गया है। सड़क पर मलबा और पानी जमा होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि सड़क को जल्द से जल्द खोलने के लिए JCB मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन बारिश के थमने तक राहत मिलने की उम्मीद कम है।