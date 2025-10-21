Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Uttarakhand: Old London House blazes again, massive fire brought under control after hard work
उत्तराखंड: फिर धधक उठा 'ओल्ड लंदन हाउस', कड़ी मशक्कत के बाद भीषण आग पर पाया काबू

उत्तराखंड: फिर धधक उठा 'ओल्ड लंदन हाउस', कड़ी मशक्कत के बाद भीषण आग पर पाया काबू

संक्षेप: इससे शहर में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में कुछ दुकानें भी जलकर राख हो गईं। हालांकि गनीमत रही कि इस अग्निकांड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है।

Tue, 21 Oct 2025 05:23 PMRatan Gupta वार्ता, नैनीताल
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड में नैनीताल स्थित ब्रिटिशकालीन ओल्ड लंदन हाउस सोमवार रात को एक बार फिर भीषण अग्निकांड का शिकार हो गया। इससे शहर में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में कुछ दुकानें भी जलकर राख हो गईं। हालांकि गनीमत रही कि इस अग्निकांड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना कल रात ढाई से तीन बजे के बीच घटी। आशंका है कि आतिशबाजी के कारण यह अग्निकांड हुआ। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि पानी की अव्यवस्था के कारण आग पर काबू पाने में काफी समय लगा। शहर पुलिस अधीक्षक डॉ. जगदीश चंद्र के अनुसार फिलहाल काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उन्होंने आशंका जताई कि आतिशबाजी के कारण यह हादसा हुआ है।

उल्लेखनीय है कि मल्लीताल के मोहनको चौराहा पर स्थित इस ऐतिहासिक भवन के एक हिस्से में इसी साल 27 अगस्त की रात को आग लग गई थी जिसमें एक बड़ा हिस्सा जल कर खाक हो गया था तथा एक वृद्धा जलकर खाक हो गई थी।

उत्तराखंड के प्रसिद्ध हिल स्टेशन नैनीताल में स्थित ओल्ड लंदन हाउस ब्रिटिशकालीन स्थापत्य और इतिहास का एक अनमोल प्रतीक माना जाता है। यह इमारत नैनी झील के किनारे स्थित उन चुनिंदा भवनों में से है, जो औपनिवेशिक दौर की याद को आज भी जीवित रखते हैं।

19वीं सदी में निर्मित यह भवन अंग्रेज अधिकारियों और मिशनरियों के ठहराव स्थल के रूप में उपयोग में आता था। उस समय नैनीताल ब्रिटिशों की समर कैपिटल (ग्रीष्मकालीन राजधानी) हुआ करता था, इसलिए यहां यूरोपीय अंदाज के आलीशान बंगले और संस्थान बनाए गए थे, जिनमें ओल्ड लंदन हाउस भी शामिल था।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Uttarakhand

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।