देहरादून में नर्सिंग भर्ती को लेकर बवाल, स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाहर अभ्यर्थी ने पिया फिनाइल; ICU में भर्ती
Uttarakhand nursing recruitment protest: उत्तराखंड में नर्सिंग भर्ती की मांग को लेकर देहरादून में स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के आवास के बाहर प्रदर्शन के दौरान एक महिला अभ्यर्थी ने फिनाइल पी लिया। उसे दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई गई है।
Uttarakhand nursing recruitment protest: उत्तराखंड में नर्सिंग भर्ती को लेकर चल रहे प्रदर्शन के दौरान बुधवार को एक महिला अभ्यर्थी ने फिनाइल पी लिया। घटना देहरादून में स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के आवास के बाहर हुई। युवती को तुरंत दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत फिलहाल स्थिर है और निगरानी में रखा गया है।
150 दिनों का अनशन खत्म, मांग पूरी नहीं हुई तो…
नर्सिंग एकता मंच के अध्यक्ष नवल पुंडीर ने बताया कि संगठन ने स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद मई में 150 दिनों से अधिक समय से चल रहा आंदोलन समाप्त कर दिया था। उनका आरोप है कि सरकार ने अब तक अपनी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसी वजह से अभ्यर्थी दोबारा प्रदर्शन कर रहे थे।
प्रदर्शन के दौरान एक अभ्यर्थी ने पिया फिनायल
पुंडीर ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान एक अभ्यर्थी ने फिनाइल पी लिया। उन्होंने दावा किया कि कुछ अन्य प्रदर्शनकारियों ने भी ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक लिया गया। उन्होंने कहा कि बुधवार दोपहर प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर आठ महीने से लंबित मांगों पर कार्रवाई की मांग की। उनके अनुसार भर्ती में लगातार देरी के कारण कई अभ्यर्थी मानसिक तनाव और अवसाद का सामना कर रहे हैं।
महिला अभ्यर्थी ICU में भर्ती
कैंट थाना प्रभारी शंकर बिष्ट ने बताया कि महिला ने प्रदर्शन के दौरान फिनाइल पी थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दून मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आर.एस. बिष्ट ने बताया कि महिला को आईसीयू में भर्ती किया गया है। उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और चिकित्सकों की निगरानी में है।
जाने क्या थी मांग, क्यों कर रहे थे प्रदर्शन
प्रदर्शनकारी वर्षवार वरिष्ठता के आधार पर नर्सिंग भर्ती, भर्ती में देरी के कारण आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को छूट, स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता और भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों (IPHS) के अनुरूप कम से कम 2,000 अतिरिक्त नर्सिंग पदों के सृजन की मांग कर रहे हैं। नर्सिंग एकता मंच का कहना है कि वर्ष 2020 तक राज्य में वर्षवार वरिष्ठता के आधार पर भर्ती होती थी, लेकिन नियमों में संशोधन के बाद लिखित परीक्षा की व्यवस्था लागू कर दी गई।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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