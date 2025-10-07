उत्तराखंड के नर्सिंग कॉलेजों में कैसे फेल हो गए 900 छात्र? आक्रोश की वजह पता चल गई

विगत दिनों बैच-2024 की प्रथम सेमेस्टर, बैच-2023 की तृतीय सेमेस्टर, बैच-2021 की छठे सेमेस्टर की परीक्षा कराई गई थी। लेकिन,थ्योरी में सैकड़ों छात्र-छात्राओं की बैक आने के बाद राज्यपाल,मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी से लेकर एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विवि तक से शिकायतें की गईं।

उत्तराखंड के सरकारी और निजी नर्सिंग कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग के तीन बैच की सेमेस्टर परीक्षाओं में लगभग 900 विद्यार्थी थ्योरी में फेल हो गए। इस मामले में छात्र-छात्राओं के विरोध के बाद एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विवि ने नर्सिंग कॉलेजों के प्रतिनिधियों को बुलाकर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है।

दरअसल, प्रदेशभर में नौ सरकारी और 60 प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज,एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विवि से संबद्ध है। विगत दिनों बैच-2024 की प्रथम सेमेस्टर, बैच-2023 की तृतीय सेमेस्टर, बैच-2021 की छठे सेमेस्टर की परीक्षा कराई गई थी। लेकिन,थ्योरी में सैकड़ों छात्र-छात्राओं की बैक आने के बाद राज्यपाल,मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी से लेकर एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विवि तक से शिकायतें की गईं।