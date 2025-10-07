Uttarakhand nursing colleges 900 students fail reason protest anger all details उत्तराखंड के नर्सिंग कॉलेजों में कैसे फेल हो गए 900 छात्र? आक्रोश की वजह पता चल गई, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
उत्तराखंड के नर्सिंग कॉलेजों में कैसे फेल हो गए 900 छात्र? आक्रोश की वजह पता चल गई

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, देहरादून | चांद मोहम्मदTue, 7 Oct 2025 11:54 AM
उत्तराखंड के सरकारी और निजी नर्सिंग कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग के तीन बैच की सेमेस्टर परीक्षाओं में लगभग 900 विद्यार्थी थ्योरी में फेल हो गए। इस मामले में छात्र-छात्राओं के विरोध के बाद एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विवि ने नर्सिंग कॉलेजों के प्रतिनिधियों को बुलाकर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है।

दरअसल, प्रदेशभर में नौ सरकारी और 60 प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज,एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विवि से संबद्ध है। विगत दिनों बैच-2024 की प्रथम सेमेस्टर, बैच-2023 की तृतीय सेमेस्टर, बैच-2021 की छठे सेमेस्टर की परीक्षा कराई गई थी। लेकिन,थ्योरी में सैकड़ों छात्र-छात्राओं की बैक आने के बाद राज्यपाल,मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी से लेकर एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विवि तक से शिकायतें की गईं।

छात्र-छात्राओं ने विवि परिसर में प्रदर्शन करते हुए बड़े आंदोलन को भी चेताया। 29 सितंबर को थ्योरी के अंक पोर्टल पर जारी किए गए थे, जिसके बाद से छात्र-छात्राओं में असंतोष गहराने लगा। छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन मूल्यांकन में गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं, जिससे बड़ी संख्या में छात्रों की बैक आई। जिनके अंक आए हैं, वे भी बहुत कम हैं। छात्रों का आरोप है कि थ्योरी के मूल्यांकन में लापरवाही बरती गई है।

