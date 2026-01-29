Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Uttarakhand Next Four Days Weather Snowstorm Havoc more than 4 Feet Snow IMD Dense Fog Alert Dehradun Mussoorie Nainital
बर्फीले तूफान से घरों की छतें उड़ीं; केदारनाथ रास्ते में 4 फीट से ज्यादा बर्फ जमी, तापमान माइनस 16

बर्फीले तूफान से घरों की छतें उड़ीं; केदारनाथ रास्ते में 4 फीट से ज्यादा बर्फ जमी, तापमान माइनस 16

संक्षेप:

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड के पहाड़ों में बर्फबारी ने पर्यटकों को भले ही खुश कर दिया, लेकिन स्थानीय बेहाल हैं। गोपेश्वर में बर्फीले तूफान से घरों की छतें उड़ गईं। केदारनाथ में चार फीट से ज्यादा जमी बर्फ को जवान साफ कर रहे हैं। तापमान माइनस 16 डिग्री पहुंच गया है।

Jan 29, 2026 07:53 am ISTGaurav Kala देहरादून
Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मैदानों में बारिश-ओलावृष्टि और आंधी के साथ पहाड़ों में बर्फबारी ने मौसम बदल दिया है। पहाड़ों की रानी मसूरी और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर फिर शुरू हो गया। धनोल्टी, नाग टिब्बा और सुरकंडा में सीजन की दूसरी बर्फबारी होने से देश-विदेश से आए पर्यटक बेहद उत्साहित नजर आए। अत्यधिक ठंड के कारण कंपनी गार्डन (अटल उद्यान) की झील जम गई। गोपेश्वर में बर्फीले तूफान से कई घरों की छतें उड़ गई हैं। केदारनाथ रास्ते में चार फीट से ज्यादा बर्फ जम गई, जिसे निकालने आईटीबीपी के जवान जुटे हैं। यहां तापमान माइनस 16 डिग्री पहुंच गया है। उधर, देहरादून में तेज हवा और बारिश ने कई कॉलोनियों की बिजली 15 घंटे गुल रही।

मसूरी में कंपनी गार्डन की झील जमी, धनोल्टी में माइनस तापमान

नाग टिब्बा में करीब तीन फीट बर्फ जमी हुई है और रुक-रुक कर हिमपात जारी है। धनोल्टी के होटल संचालक जगदीश प्रसाद सेमवाल ने बताया कि क्षेत्र में तापमान माइनस में पहुंच गया है। सुरकंडा और तुरतुरिया में भी पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। पर्यटन नगरी मसूरी में देर रात बारिश के साथ ओले और हल्की बर्फ की फुहारें गिरीं। अत्यधिक ठंड के कारण कंपनी गार्डन (अटल उद्यान) की झील जम गई, जिससे सुबह के समय नौकायन (बोटिंग) में दिक्कतें आईं। कोहरे और सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है, लेकिन पर्यटक इस बदलते मौसम का जमकर आनंद ले रहे हैं। मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल के मुताबिक, बर्फबारी की खबर के बाद शहर के होटलों में बुकिंग 30 फीसदी तक बढ़ गई है। आने वाले दिनों में और अधिक बर्फबारी की उम्मीद जताई जा रही है।

हरिद्वार और यूएसनगर में घने कोहरे का अलर्ट जारी

उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बारिश के बाद अब मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि, मौसम विज्ञान केंद्र ने मैदानी जनपदों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में कहीं-कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे कड़ाके की ठंड और विजिबिलिटी कम होने की समस्या हो सकती है। मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने कहा कि घने कोहरे का येलो अलर्ट दिया गया है। कहा कि 1 फरवरी तक फिलहाल मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

बर्फीले तूफान से घरों की छतें उड़ीं

गोपेश्वर। बर्फीले तूफान से चमोली जिले के नीती मलारी के शीतकालीन गांवों में कुछ घरों की छतें टूट गईं। नीती मलारी जोशीमठ सड़क, गोपेश्वर चोपता केदारनाथ सड़क बर्फ के कारण प्रभावित हैं। बर्फ से ढक चुके यहां के 60 से ज्यादा गांव पूरी तरह से कट चुके हैं। लोग घरों में बंद हैं। रुद्रप्रयाग में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने के कारण ग्रामीण घरों में ही रहने को मजबूर हैं।

केदारनाथ में रास्तों से बर्फ हटा रहे जवान

रुद्रप्रयाग। केदारनाथ धाम में हो रही बर्फबारी के बीच आईटीबीपी और पुलिस के जवान लगातार कड़ाके की ठंड में धाम की सुरक्षा में तैनात हैं। मंदिर पहुंच मार्ग में गिरी भारी बर्फ को जवान स्वयं ही साफ कर रास्ते को आवाजाही लायक बना रहे हैं। बीते रोज बर्फबारी से यहां 4 फीट से अधिक बर्फ जमा हो गई है। केदारनाथ में माइनस 16 डिग्री तापमान में जवान ओर तीर्थस्थल की सुरक्षा का दायित्व संभाले हैं वहीं रास्तों से बर्फ को हटाने में जुटे हैं।

