उत्तराखंड में गजब खेल, मृतकों के नाम पर राशन; गरीबों के हक पर डाका
उत्तराखंड में सरकारी राशन वितरण में गजब का खेल चल रहा है। आरोप है कि कई जिलों में मृतकों और अपात्र लोगों के नाम पर राशन बांटा जा रहा है। यह भी दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना समेत अन्य योजनाओं के खाद्यान्नों की कालाबाजारी की जा रही है।
उत्तराखंड में सरकारी राशन में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और घोटाले के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल में मृतकों, अपात्र व्यक्तियों और फर्जी राशन कार्डों से राशन उठाया जा रहा है। विभाग की ओर से नैनीताल की सात दुकानों के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए गए हैं।
मामले में उत्तर प्रदेश के बदायूं निवासी आयुध पाठक ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को हलफनामा दिया है। दावा है कि फर्जीवाड़े के जरिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना समेत अन्य योजनाओं का खाद्यान्न कालाबाजारी में बेचा जा रहा है। हलफनामे के साथ कथित फर्जी राशन कार्डों, संबंधित राशन दुकानों और उनके कोड का विवरण भी उपलब्ध कराया गया है।
पात्रों को राशन नहीं मिल पा रहा
आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर समेत विभिन्न जिलों के मृतक और अपात्र लोगों के आधार नंबरों का दुरुपयोग कर उत्तराखंड में फर्जी यूनिट और राशन कार्ड तैयार किए गए हैं। कुछ राशन विक्रेताओं और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर कर खाद्यान्न वितरण प्रणाली का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे में पात्रों को राशन नहीं मिल पा रहा है।
जांच की मांग
उन्होंने अन्य जिलों में भी राशन की दुकानों की जांच की मांग की है। उन्होंने हरिद्वार की सात, देहरादून की पांच और नैनीताल की सात समेत कुल 19 सरकारी राशन दुकानों पर फर्जी राशन कार्डों के जरिए खाद्यान्न वितरण में अनियमितता और कालाबाजारी के आरोप लगाए हैं।
खाद्यान्न की कालाबाजारी
देहरादून में फर्जी राशन कार्डों के जरिए इन दुकानों पर निशुल्क खाद्यान्न की कालाबाजारी हो रही है। सरकार की अर्थव्यवस्था, समाज और गरीब परिवारों को नुकसान हो रहा है। मुफ्त का अनाज ब्लैक मार्केट में ऊंचे दामों पर बेचकर राशन की दुकानें अवैध कमाई कर रही हैं। ऐसे में जरूरतमंद और गरीब परिवार योजना से वंचित रह गए हैं।
कड़ी कार्रवाई की जाएगी
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अपर आयुक्त पी.एस. पांगती ने कहा कि शिकायत प्राप्त हुई है। इसमें अपात्र लोगों के नाम पर राशन कार्ड बनाए जाने और अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। मामले की जांच कराई जाएगी। जांच के बाद नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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