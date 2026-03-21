नैनीताल के पास गहरी खाई में समाई कार, उन्नाव के दो युवकों की मौत, 2 जख्मी
नैनीताल के समीपवर्ती गेठिया क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। कार में सवार उन्नाव के चार पर्यटकों में से दो की मौके पर ही मौत हो गई।
उत्तराखंड के नैनीताल के पास गेठिया क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बताया जाता है कि उन्नाव के 4 पर्यटकों की कार बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों को बाहर निकाला और उपचार के लिए हल्द्वानी भेजा। सभी जागेश्वर घूमने जा रहे थे। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।
बेकाबू होकर खाई में गिरा वाहन
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीतांबर नगर, उन्नाव निवासी अंकित चौधरी अपने दोस्तों अभिराज, अतुल दुबे और श्याम के साथ वाहन संख्या यूपी 78एसजे 4936 से घूमने के लिए जागेश्वर जा रहे थे। हल्द्वानी से आगे बढ़ते हुए जब उनकी कार गेठिया क्षेत्र में पहुंची, तभी अचानक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया।
हादसे के बाद तेज आवाज, गांव वालों ने बुलाई पुलिस
हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही तल्लीताल थाना पुलिस, दमकल विभाग और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया।
दो गंभीर रूप से जख्मी
हादसे में अंकित चौधरी और अभिराज की मौके पर ही मौत हो गई जबकि अतुल दुबे और श्याम गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को रेस्क्यू कर सड़क तक लाया गया, जहां से उन्हें उपचार के लिए हल्द्वानी भेजा गया है। एसआई सतीश उपाध्याय के अनुसार, दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
थार ने स्कूटर सवार 3 को ठोंका, एक की मौत
इस बीच देहरादून के क्लेमनटाउन में बुधवार रात को एक तेज रफ्तार थार ने स्कूटर सवार तीन युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में हरियाणा के रहने वाले यशु चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उनके दो दोस्त गंभीर रूप से घायल हैं।
घसीटते हुए ले गई थार
स्थानीय लोगों ने बताया कि तीनों युवक खाना लेने जा रहे थे तभी थार उन्हें काफी दूर तक घसीटते हुए ले गई। पुलिस ने थार को कब्जे में ले लिया है। थार चलाने वाला युवक गाजीपुर का निवासी है। चालक फरार हो गया लेकिन उसके दो साथियों को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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