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नैनीताल के बाइक चालक दें ध्यान; बिना इस सामान के नहीं मिलेगा पेट्रोल, आदेश जारी

Krishna Bihari Singh वार्ता, नैनीताल
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उत्तराखंड के नैनीताल जिले में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 1 जुलाई से 'नो हेलमेट-नो पेट्रोल' नियम को लागू कर दिया है। क्या है इसका मकसद?

नैनीताल के बाइक चालक दें ध्यान; बिना इस सामान के नहीं मिलेगा पेट्रोल, आदेश जारी

उत्तराखंड के नैनीताल जिले में सड़क सुरक्षा पर जोर देते हुए प्रशासन ने एक जुलाई से 'नो हेलमेट-नो पेट्रोल' नियम लागू कर दिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर अब जिले के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर जागरूकता बोर्ड भी लगाए गए हैं। ताजा आदेश का मकसद चालकों को दंडित करना नहीं वरन सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के साथ ही जागरूकता बढ़ाना है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा) अरविंद पांडे की ओर से जिला पूर्ति अधिकारी को पत्र जारी किए जाने के बाद जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है।

'नो हेलमेट-नो पेट्रोल' के बोर्ड

प्रशासन के निर्देशानुसार अब बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसके लिए जिले के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर 'नो हेलमेट-नो पेट्रोल' संबंधी जागरूकता बोर्ड भी लगाए गए हैं।

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सूचना बोर्ड भी लगाए

परिवहन विभाग और जिला प्रशासन इस व्यवस्था की लगातार निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा नैनीताल जनपद के सभी प्रमुख प्रवेश मार्गों पर टैक्सी एवं बाइक रेंटल से संबंधित प्रतिबंधों की जानकारी देने वाले सूचना बोर्ड भी लगाए गए हैं।

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दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं में मौतें बढ़ीं

इस पहल का मकसद पर्यटकों और वाहन चालकों को जिले में लागू नियमों की पहले से जानकारी देना है ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। संभागीय परिवहन अधिकारी अरविंद पांडे ने बताया कि हाल के समय में दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं में मौत और गंभीर रूप से घायल होने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है।

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हादसों में हेलमेट नहीं पहनने के मामले ज्यादा

जांच में अधिकांश दुर्घटनाओं में हेलमेट नहीं पहनना प्रमुख कारण पाया गया। इसी को देखते हुए सड़क सुरक्षा के हित में यह निर्णय लिया गया है। नैनीताल जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस अभियान का मकसद लोगों पर कार्रवाई करना नहीं वरन हेलमेट पहनने के प्रति जागरूकता बढ़ाना, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और जनपद में सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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