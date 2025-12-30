Hindustan Hindi News
नया साल मनाने उत्तराखंड आ रहे लोगों का खास ख्याल रखेगी धामी सरकार, एक वॉर्निंग भी

नया साल मनाने उत्तराखंड आ रहे लोगों का खास ख्याल रखेगी धामी सरकार, एक वॉर्निंग भी

संक्षेप:

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार, इस अवधि के दौरान पूरे राज्य में यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आने वाले पर्यटकों और आगंतुकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

Dec 30, 2025 06:14 pm ISTUtkarsh Gaharwar देहरादून
नया साल स्वागत को तैयार है और 2025 को आखिरी दो दिन ही बचे हैं जिसके बाद यह सल भी विदाई ले लेगा, लेकिन लोगों की भीड़ और नए साल के जश्न के लिए उत्तराखंड में अभी से जमघट लगने लगा है। जाम और ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में एक समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि 30 दिसंबर से 5 जनवरी 2026 तक पर्यटकों की सुविधा के लिए कानून व्यवस्था और बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट सुनिश्चित किया जाए।

किसी भी टूरिस्ट को नहीं होगी परेशानी

नियम तोड़ने वालों को…

मुख्यमंत्री धामी ने कहा, "कानून-व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को और मजबूत करने के लिए पुलिस को नियमित रूप से रात में गश्त करनी चाहिए, और वरिष्ठ अधिकारियों को समय-समय पर जमीनी स्तर पर निरीक्षण करना चाहिए। कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।" बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पूरे राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाए रखने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रमुख पर्यटन स्थलों, अधिक ट्रैफिक वाले क्षेत्रों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। नए साल के अवसर पर, सभी जिलों में उचित यातायात प्रबंधन, बुनियादी सुविधाओं और पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

मुख्यमंत्री ने लापरवाही से वाहन चलाने और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर रोक लगाने के लिए विशेष निगरानी के आदेश दिए हैं। साथ ही, शराब की दुकानों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने को कहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 'देवभूमि' उत्तराखंड आने वाले सभी पर्यटकों की सुरक्षा, सुविधा और स्वागत-सत्कार का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चेकिंग के नाम पर आम जनता या पर्यटकों को बेवजह परेशान न किया जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि देहरादून की जिन सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या आ रही है, वहां से अतिक्रमण (encroachment) को सख्ती से हटाया जाए। उन्होंने जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस, परिवहन विभाग और MDDA को एक टास्क फोर्स बनाने और सड़कों से लगातार अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया।

अतिक्रमण पर भी सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री ने उन सभी अन्य जिलों में भी इसी तरह की कार्रवाई करने के निर्देश दिए जहां सड़कों पर अतिक्रमण की समस्या है। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि भीड़भाड़ वाले इलाकों के होटलों और रिसॉर्ट्स में फायर सेफ्टी (आग से सुरक्षा) और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की भी जांच की जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि किसी भी घटना की स्थिति में पुलिस 5 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच जाए।

उन्होंने सर्दियों की 'चारधाम यात्रा' के लिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए। पर्यटकों की सहायता के लिए पर्याप्त जानकारी केंद्र उपलब्ध कराने को कहा गया है। जनता की सुविधा के लिए, सर्दियों के मौसम में सड़कों पर लाइट और अलाव (bonfires) की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, उन्होंने पूरे राज्य में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने 'प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड' के लिए अभियान शुरू किया और कहा कि इस पहल में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों के साथ-साथ आम जनता का भी सहयोग लिया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा, "नए साल के मौके पर कई जगहों से पर्यटक राज्य के प्रसिद्ध स्थलों पर आते हैं। उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर होटलों और साफ-सफाई से जुड़ी हर चीज के लिए हमने तैयारी कर ली है, और जो काम बाकी रह गए हैं, उन्हें कल तक पूरा कर लिया जाना चाहिए।"

