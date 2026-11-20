ट्रैफिक नियम तोड़ा तो जुर्माने के साथ 32 घंटे समाजसेवा भी; ये काम करने होंगे
उत्तराखंड में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने के साथ 32 घंटे तक समाजसेवा भी करनी होगी। धामी कैबिनेट ने इसकी मंजूरी कर दी है। समाजसेवा में पौधारोपण, रक्तदान और स्कूलों में विभिन्न कार्य शामिल हैं।
उत्तराखंड में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने के साथ अब समाज सेवा भी करनी पड़ सकती है। केंद्र सरकार के संशोधित मोटर व्हीकल ऐक्ट-2019 के इस महत्वपूर्ण प्रावधान को अब उत्तराखंड भी लागू करने की तैयारी कर रहा है। इसकी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। परिवहन सचिव रविनाथ रमन ने कहा कि अपराध शमन एवं सामुदायिक सेवा नियमावली का खाका तैयार कर लिया गया है। इसका विभिन्न पहलुओं से परीक्षण किया जा रहा है। जल्द ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।
इसके तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले को आठ से 32 घंटे तक पुलिस के साथ यातायात नियंत्रण, स्कूल-कॉलेज में छात्रों को परिवहन नियमों के प्रति जागरूक करना होगा। साथ ही रक्तदान, पौधरोपण, स्वच्छता अभियान जैसे समाज हित के काम करने होंगे। यदि कोई वाहन चालक समाज सेवा के प्रावधान का पालन नहीं करता तो उसे अपने अपराध के लिए तय दंड का चार गुना अधिक भुगतना होगा।
कैबिनेट से मिलेगी मंजूरी
गुरुवार को परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस प्रावधान को लागू करने के लिए इमोटर व्हीकल ऐक्ट (अपराध शमन एवं सामुदायिक सेवा) नियमावली 2026 तैयार की गई है। इसका ड्राफ्ट परीक्षण के लिए विधायी विभाग को भेजा गया है। विधायी की अनुमति के बाद इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। मालूम हो कि वर्ष 2019 में इस प्रावधान को आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, चंडीगढ़, कर्नाटक के कुछ शहरों में लागू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए अब उत्तराखंड भी इस पर गंभीरता से आगे बढ़ रहा है।
जुर्माने की राशि बढ़ाने की प्रकिया भी जारी
ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि बढ़ाने की प्रक्रिया भी जारी है। कुछ समय पहले परिवहन विभाग ने विभिन्न श्रेणियों में लागू जुर्माना राशि को दोगुना तक करने का प्रस्ताव बनाया था। विधायी विभाग ने कुछ श्रेणियों में शुल्क राशि अधिक मानते हुए प्रस्ताव को संशोधित करने का सुझाव दिया है।
ये काम करने होंगे
● चौराहों पर यातायात नियंत्रण, मेले और त्योहार पर व्यवस्था में सहयोग करना होगा।
● स्कूल और कॉलेज में छात्रों में जागरूकता कार्यक्रमों में करना होगा प्रतिभाग।
● पौधरोपण, स्वच्छता अभियान, रक्तदान आदि कार्यक्रम भी रखे गए दायरे में।
समाज सेवा के बाद सक्षम प्राधिकारी देंगे प्रमाणपत्र
समाज सेवा करने के बाद सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणपत्र भी लेना होगा। उस प्रमाणपत्र के आधार पर ही दंड से जुर्माना राशि को कम किया जाएगा। यातायात नियंत्रण में पुलिस की मदद करने पर निरीक्षक, परिवहन विभाग में संभागीय निरीक्षक या कर निरीक्षक प्रमाण पत्र देंगे। स्कूलों में प्रधानाचार्य-प्रधानाध्यापक, कॉलेज में प्राचार्य का प्रमाणपत्र मान्य होगा। इसी प्रकार गांव-वार्ड में स्वच्छता व अन्य कार्यों के लिए ग्राम प्रधान, पार्षद से भी प्रमाणपत्र लिया जा सकेगा। पौधरोपण व पर्यावरण संरक्षण-जागरूकता कार्यों के लिए रेंजर अधिकृत होंगे।
यूं लागू होगा जुर्माना
ट्रैफिक नियमों के महत्व के अनुसार समाजसेवा की अवधि को भी तय किया गया है। शराब पीकर वाहन चलाना, अत्यधिक तेज रफ्तार से वाहना चलाना, बिना लाइसेंस के वाहन चलाना और एंबुलेंस के रास्ते में बाधा बनना आदि लिए 32 घंटे की सामाजिक सेवा का दंड प्रस्तावित है। इसके बाद मध्यम और सामान्य प्रकृति मसलन बिना हेलमेट, बिना बीमा वाहन चलाना, प्रदूषण मानक पूरे न करना, दोपहिया पर ट्रिपल राइड, रेड लाइड जंपिंग आदि के लिए तय जुर्माना राशि के साथ ही 16 और आठ घंटे की समाज सेवा करनी होगी।
समाजसेवा के बाद सक्षम प्राधिकारी देंगे प्रमाणपत्र
समाज सेवा करने के बाद सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र भी लेना होगा। उस प्रमाणपत्र के आधार पर ही दंड से जुर्माना राशि को कम किया जाएगा। यातायात नियंक्षण में पुलिस की मदद करने पर निरीक्षक, परिवहन विभाग में संभागीय निरीक्षक या कर निरीक्षक प्रमाण पत्र देंगे। स्कूलों में प्रधानाचार्य-प्रधानाध्यापक, कॉलेज में प्राचार्य का प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसी प्रकार गांव-वार्ड में स्वच्छता व अन्य कार्यों के लिए ग्राम प्रधान, पार्षद से भी प्रमाण पत्र लिया जाएगा। पौधारोपण व पर्यावरण संरक्षण-जागरूकता कार्यों के लिए रेंजर अधिकृत होंगे।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन