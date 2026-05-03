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उत्तराखंड के लिए गुड न्यूज, रामनगर-देहरादून के बीच नई रेल सेवा को मंजूरी

May 03, 2026 08:41 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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भाजपा सांसद अनिल बलूनी के प्रयासों से उत्तराखंड में रामनगर और देहरादून के बीच नई सीधी ट्रेन सेवा को मंजूरी मिल गई है। इस सीधी सेवा से समय और पैसे की बचत होगी और कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

उत्तराखंड के लिए गुड न्यूज, रामनगर-देहरादून के बीच नई रेल सेवा को मंजूरी

उत्तराखंड में रामनगर और देहरादून के बीच एक नई ट्रेन सेवा शुरू होने वाली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनके इस अनुरोध को मंजूरी दे दी है। यह ट्रेन व्यापारियों, छात्रों और कामकाजी लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होगी क्योंकि अब उनको लंबे रास्तों से नहीं गुजरना पड़ेगा। इससे यात्रियों के समय और पैसे दोनों की बचत होगी। गढ़वाल से भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने इसको राज्य में बढ़ती रेलवे कनेक्टिविटी की एक और बड़ी उपलब्धि बताया है।

सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड में नैनीताल जिले के रामनगर और राजधानी देहरादून के बीच एक नई ट्रेन सेवा के संचालन को मंजूरी मिल गई है। यह उत्तराखंड में रेलवे कनेक्टिविटी के लिए एक बड़ी कामयाबी है।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक पत्र साझा करते हुए सांसद बलूनी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इस साल की शुरुआत में उन्होंने जिस ट्रेन के लिए अनुरोध किया था, उसे चलाने की मंजूरी मिल गई है।

रेल मंत्री का जताया आभार

सांसद अनिल बलूनी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए कहा कि मंत्री ने उत्तराखंड में रेलवे सुविधाओं से जुड़ी उनके अनुरोध पर लगातार सकारात्मक जवाब दिया है। रेलवे ने कई ट्रेन सेवाओं और स्टॉपेज को मंजूरी दी है। बलूनी ने प्रधानमंत्री मोदी को भी श्रेय देते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में राज्य में रेल सेवाओं और सुविधाओं से जुड़े कई विकास कार्य हुए हैं।

उन्होंने काठगोदाम और देहरादून के बीच नैनी-दून एक्सप्रेस, कोटद्वार को नई दिल्ली से जोड़ने वाली ट्रेन सेवा और देहरादून-लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी रेल सेवा को इलाके को फायदा पहुंचाने वाली खास कोशिशों के तौर पर बताया।

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देहरादून आना-जाना होगा आसान

सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि रामनगर-देहरादून रेल सेवा से इलाके के लोगों को देहरादून आना-जाना आसान हो जाएगा। इससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी। बलूनी ने पांच जनवरी, 2026 को रेल मंत्री को लिखे पत्र में रामनगर-देहरादून के बीच सीधी ट्रेन शुरू करने का अनुरोध किया था।

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नई ट्रेन सेवा को मंजूरी

सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि सीधी सेवा नहीं होने से यात्रियों को लंबे रूट लेने पड़ते हैं, जिससे उन्हें परेशानी होती है। बलूनी ने पत्र में रेल मंत्री को बताया था कि रामनगर और देहरादून दोनों ही कामकाजी लोगों के लिए जरूरी हब हैं। बड़ी संख्या में काम करने वाले, छात्र और व्यापारी रोजाना दोनों शहरों के बीच सफर करते हैं। रेल मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि अनुरोध पर ध्यान देते हुए, रेल मंत्रालय ने नई ट्रेन सेवा शुरू करने को मंजूरी दे दी है।

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(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट पर आधारित)

Krishna Bihari Singh

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कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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