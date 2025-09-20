उत्तराखंड आपदा: कभी गांवों में खुशहाली थी अब पसरा है मातम, राहत शिविरों में रहने को मजबूर

उत्तराखंड के नंदानगर के सुदूर गांवों कुंतरी, लग्गा सरपाणी और धुर्मा में अतिवृष्टि के कारण सब कुछ तबाह हो गया है, जहां 79 आपदा प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में ठहराया गया है।

आसमानी आपदा से प्रभावित नंदा नगर के सुदूर गांवों कुंतरी, लग्गा सरपाणी, धुर्मा में कभी खूब चहल-पहल थी। ‌ग्रामीण धान की फसल पकने का इंतजार कर रहे थे। गांवों में काखड़ी मुंगरी और अन्य सब्जियों की बेलों पर ग्रामीणों की मेहनत और पसीना महक रहा था। पर गुरुवार को पौ फटने से पहले अतिवृष्टि ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कभी अपने घरों में रह रहे ग्रामीणों ने सोचा भी नहीं था कि उन्हें अपने घरों को छोड़कर कर‌ राहत शिविरों में रहने को मजबूर होना पड़ेगा।

जिला प्रशासन ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविरों की अलग-अलग‌ व्यवस्था की है। नन्दा नगर के‌ गल्ला गोदाम में आपदा प्रभावित 26 लोग तथा मैयरा आश्रम में 53 लोगों को ठहराया है। इस प्रकार राहत शिविरों मे 79 लोगों ने रात्रि विश्राम को रखा गया है। जिलाधिकारी डाक्टर संदीप तिवारी ने बताया कि नंदानगर के गल्ला गोदाम में आपदा प्रभावित 108 लोगों के लिए भोजन व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए 30 राशन किट वितरित की गईं।

शुक्रवार को भी आपदा प्रभावित गांवों में राहत एवं बचाव कर लगातार जारी है। तहसीलदार दीप शिखा ने बताया‌ कि आपदा प्रभावित धुर्मा गांव में 200 फूड पैकेट और 23 राशन किट हेली से एसडीआरएफ की टीम द्वारा भेजी गई।

घर और परिजनों की चिंता सता रही फाली कुंतरी के प्रभावित जो कल रात से राहत शिविर मारिया आश्रम नंदानगर में रह रहे हैं बड़े ही दुखी मन से अपनी आप बीती बात बताते रहे। आपदा पीड़ित राजेन्द्र सिंह का कहना है कि शरीर शिविर में है मगर मन घर के आगे लगे मलबे के बारे में सोच रहा है। कहा मेरी बूढ़ी माता, जो चलने मे भी असमर्थ है आपदा में किसी तरह बहन के घर में आयी है। घायल पत्नी अभी श्रीनगर अस्पताल में भर्ती है। हाल चाल भी कैसे पता करें कि किस हालत में है। कहते हैं बार-बार अपने गांव को देखकर रोना आ रहा है।

अब आगे क्या होगा समझ नहीं आ रहा रघुवीर सिंह के सिर पर चोट लगी है पत्नी श्रीनगर में भर्ती है। कहा राहत शिविर तो ठीक है तत्काल व्यवस्था के लिए लिये ठीक है। पर आगे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है।