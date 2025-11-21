उत्तराखंड के पहाड़ों में आदमखोरों का आतंक, एक महिला को मारा और एक को अधमरा किया

संक्षेप: उत्तराखंड के पहाड़ों पर जंगली जानवरों का आतंक बढ़ गया है, श्रीनगर के कोटी गांव में गुलदार के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि चमोली में भालू के हमले में घायल दूसरी महिला को एम्स में भर्ती कराया गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

पहाड़ों पर जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। गुलदार-भालू लगातार इंसानों की जान ले रहे हैं। गुरुवार को श्रीनगर के कोटी गांव में गुलदार के हमले में एक महिला की मौत हो गई। वहीं, चमोली जिले में भालू के हमले में घायल महिला को एयरलिफ्ट कर एम्स में भर्ती कराया गया है।

श्रीनगर में गुलदार ने ली खेत में घास काटने गई बुजुर्ग की जान श्रीनगर के कोटी गांव में गुलदार ने हमला कर एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

गुरुवार शाम करीब चार बजे 60 वर्षीय गिन्नी देवी पत्नी सुरेंद्र सिंह अपनी बहू व अन्य महिलाओं के साथ खेतों में घास काटने गई थीं। इसी दौरान गुलदार ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। गुलदार को देख महिला की बहू बेहोश होकर गिर पड़ी। महिलाओं के शोर मचाने पर गुलदार वहां से भाग गया। पूर्व प्रधान जगमोहन सिंह पंवार ने बताया कि गिन्नी देवी की मौके पर ही मौत हो गई। डीएफओ पौड़ी अभिमन्यु सिंह ने बताया कि वन विभाग की टीम मौके पर गश्त कर रही है। पीड़ित परिवार को तत्काल छह लाख रुपये का मुआवजा दिया जा रहा है।