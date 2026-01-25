Hindustan Hindi News
uttarakhand more than 20 people joined congress harish rawat himself helped in getting party membership details
उत्तराखंड में 20 से अधिक लोगों ने ज्वाइन की कांग्रेस, हरीश रावत ने खुद दिलाई सदस्यता

संक्षेप:

Jan 25, 2026 06:19 pm ISTUtkarsh Gaharwar देहरादून, वार्ता
उत्तराखंड में कांग्रेस का कुनबा बढ़ गया है। आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की उपस्थिति में करब 20 से अदिक लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। हरीश रावत ने खुद उन्हें सदस्यता दिलाई। इनमें समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े कई गणमान्य व जागरूक नागरिकों ने रविवार को राजपुर रोड स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में उत्तराखंड कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।

इस अवसर पर हरीश रावत ने कहा कि आज उत्तराखंड में भाजपा सरकार पूरी तरह दिशाहीन, अहंकारी और जनभावनाओं से कटी हुई है। बेरोजगारी, महंगाई, किसान उत्पीड़न, महिलाओं की असुरक्षा और युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ ने जनता को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। भाजपा सरकार ने उत्तराखंड की अस्मिता और संसाधनों को चंद पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रख दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो संविधान, लोकतंत्र और आम आदमी के हक़ की लड़ाई सड़क से सदन तक मजबूती से लड़ रही है।

कांग्रेस का दामन थामने वालों में नव पर्वतीय विकास संस्था के अध्यक्ष विनोद कुमार एडवोकेट के नेतृत्व में एडवोकेट प्रभाकर कुमार, एडवोकेट पंकज शर्मा ,एडवोकेट नवीन कुमार ,विनोद केसला, राधेश्याम ,सुभाष कुमार, रेनू ,अजय, प्रधान आर्यन, प्रधान मनमोहन मौर्य ,यशोदा मौर्य, मदनलाल शिवम विकास राव, वसीम अली अहमद, प्रयास, रानी देवी, जरीना खातून ,शांति देवी, गुलशन खान, नितेश सेठी समेत लगभग दो दर्जन लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। उत्तराखंड कांग्रेस ने साफ कहा है कि आने वाले समय में भाजपा की हर जनविरोधी नीति का सशक्त और निर्णायक विरोध किया जाएगा।

