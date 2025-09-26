उत्तराखंड में मानसून की विदाई शुरू, लेकिन अभी बारिश भी होगी; पढ़िए मौसम अपडेट

Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में जमकर तबाही मचाने के बाद अब मानसून की विदाई शुरू हो गई है। हालांकि अगले कुछ दिनों तक राज्य के अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है।

उत्तराखंड में मानसून अब धीरे-धीरे अपनी विदाई ले रहा है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक, आज दक्षिण-पश्चिम मानसून ने राज्य के कुछ हिस्सों से पीछे हटना शुरू कर दिया था। विदाई की लाइन हरिद्वार और रामपुर जैसे इलाकों से गुजर रही है और अगले 2-3 दिनों में यह और आगे बढ़ने की उम्मीद है। 25 सितंबर तक, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली से मानसून पूरी तरह विदा हो चुका है, जिससे उत्तराखंड में भी शुष्क मौसम की झलक मिलने लगी है। सितंबर महीना इस बार सामान्य से ज्यादा गीला रहा, जहां भारी बारिश ने पहाड़ों को हरा-भरा तो बनाया, लेकिन लैंडस्लाइड जैसी चुनौतियों का खतरा भी पैदा किया।

आज हल्की फुहारों के साथ धूप का जलवा आज उत्तराखंड का मौसम काफी संतुलित दिख रहा है – न ज्यादा गर्मी, न ज्यादा ठंड। आईएमडी के राज्य पूर्वानुमान के अनुसार, अलग-थलग स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। अधिकतम तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री ऊपर रहने का अनुमान है, जो उत्तराखंड के मैदानी इलाकों जैसे देहरादून में 32-34 डिग्री और पहाड़ी क्षेत्रों में 25-28 डिग्री के आसपास घूम सकता है। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से थोड़ा ऊपर ही रहेगा, जिससे रातें आरामदायक लगेंगी। आकाश में बादल छंटने लगेंगे, लेकिन उत्तर-पश्चिम भारत के हिस्से के तौर पर हल्की बौछारें या गरज-चमक के साथ बारिश की गुंजाइश बनी हुई है।