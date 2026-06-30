उत्तराखंड में मॉनसून को लेकर हाई अलर्ट, 2 जुलाई को मॉक ड्रिक; आज कैसा रहेगा मौसम
Uttarakhand Monsoon Updates: उत्तराखंड में मॉनसून को लेकर हाई अलर्ट जारी हुआ है। अगले 48 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। 2 जुलाई को मॉक ड्रिल होगी। आज तीन जिलों में भारी बारिश का अनुमान है।
Uttarakhand Monsoon Updates: उत्तराखंड में मॉनसून की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अगले 48 घंटे के भीतर भारी बारिश का अलर्ट है। उधर, भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने तैयारी पूरी तर दी है। गढ़वाल आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को आपदा से निपटने के लिए 2 जुलाई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं, पौड़ी समेत तीन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है।
इससे पहले देहरादून में सोमवार को कुछ देर तेज बारिश हुई। जिसके बाद कई सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। रायपुर रोड, सहस्रधारा क्रॉसिंग, चूना भट्ठा, जूनानगर, नगर निगम परिसर के आसपास, दर्शनलाल चौक और कॉन्वेंट रोड समेत कई इलाकों में जलभराव हो गया।
थोड़ी देर की बारिश में सड़कें बनीं तालाब
सोमवार को सड़कों पर पानी भरने के कारण वाहनों की रफ्तार थम गई और राहगीरों को भी परेशानी झेलनी पड़ी। कई जगह इतना पानी आया कि दोपहिया चालकों को अपने वाहन रोककर इंतजार करना पड़ा। चूना भट्ठा और सहस्रधारा क्रॉसिंग क्षेत्र में नालियां ओवरफ्लो होने से कीचड़युक्त गंदा पानी सड़कों पर फैल गया। बारिश के बीच इस बार भी जलभराव आमजन की परेशानी बढ़ा रहा है। लोगों का आरोप है कि नालों की समय पर सफाई और प्रभावी जल निकासी व्यवस्था नहीं होने के कारण हल्की से मध्यम बारिश में भी सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। बारिश के बाद नगर निगम समेत तमाम जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। लोगों ने शहर में ठोस ड्रेनेज व्यवस्था विकसित करने के साथ जलभराव वाले क्षेत्रों का स्थायी समाधान करने की मांग उठाई है।
48 घंटे के भीतर आएगा मॉनसून, भारी वर्षा होगी
मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की उत्तरी सीमा तेजी से उत्तर की ओर बढ़ रही है, अगले 48 घंटे के भीतर उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मॉनसून के प्रवेश के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं।
दो जुलाई को होगी मॉक ड्रिल
देहरादून। मॉनसून को देखते हुए गढ़वाल मंडल में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप के निर्देशन में मंडल के सभी जिलाधिकारी संभावित आपदा से निपटने के लिए एक्शन मोड में हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आयुक्त ने बताया कि मॉनसून शुरू होने से पहले दो जुलाई को सभी जनपदों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य आपदा की स्थिति में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली का परीक्षण करना है।
दिन का पारा सामान्य से पांच डिग्री अधिक
देहरादून में सोमवार को अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से पांच डिग्री अधिक रहा। पंतनगर में अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री, मुक्तेश्वर में 23.5 डिग्री और नई टिहरी में 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। सबसे अधिक वर्षा सुल्त क्षेत्र में 38 मिमी दर्ज की गई।
आज कई जगह बारिश
माैसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पौड़ी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं, पर्वतीय जिलों में आकाशीय बिजली चमकने के साथ तेज बारिश के दौर और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है।
मॉनसून से पहले करवाएं जल निकासी के इंतजाम
देहरादून। मेयर सौरभ थपलियाल ने सोमवार को अफसरों को निर्देश दिए कि मॉनसून से पहले जल निकासी से जुड़े सारे इंतजाम कर लिए जाएं। नगर निगम कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में मेयर ने कहा कि शहर में कूड़ा संग्रहण और निस्तारण व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए। मेयर ने नालों की सफाई, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी और आपात व्यवस्थाएं दुरुस्त करने पर जोर दिया। नगर आयुक्त आलोक पांडे ने भी अफसरों को निर्देशित किया।
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