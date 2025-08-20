LIVE: उत्तराखंड मानसून सत्र में विपक्ष का हंगामा, BJP विधायक भी तख्तियां लेकर पहुंचे

Uttarakhand Monsoon Session LIVE: उत्तराखंड के गैरसैंण में मानसून सत्र के दूसरे दिन भी कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस नेता मंगलवार से सदन में प्रदर्शन कर रहे हैं। वे रात में भी सदन में ही रहे।

Uttarakhand Monsoon Session LIVE: उत्तराखंड मानसून सत्र के लगातार दूसरे दिन भी कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को भी सदन की शुरुआत होते ही वेल पर आकर प्रदर्शन किया। वे रात में भी सदन में ही रहे। मंगलवार को कांग्रेस नेताओं पर सचिव की कुर्सी पलटने और माइक तोड़ने के आरोप लगे थे।

उत्तराखंड मानसून सत्र से जुड़े लाइव अपडेट्स-

निर्दलीय संजय डोभाल ने सदन में पोस्टर लहराया। जिससे स्पीकर नाराज हो गईं और उन्हें कड़ी फटकार लगाई।

सदन में कांग्रेस के विधायकों का लगातार गतिरोध जारी है। इस बीच सरकार ने अनुपूरक विधेयक की मजूरी की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सदन की कार्यवाही फिर शुरू हो गई है। विपक्षी कांग्रेस दल के विधायकों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच भाजपा विधायक भी हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे हैं।

12 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई, लेकिन कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन जारी रहा। भाजपा विधायकों ने कांग्रेस नेताओं के सदन से निलंबन की मांग की, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहा। कार्यवाही शुरू होने के 5 मिनट बाद स्पीकर को फिर सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

कांग्रेस नेताओं के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही फिर स्थगित कर दी गई है। अब सत्र 12 बजे से फिर शुरू होगा।

उत्तराखंड मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। सदन की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस विधायकों ने वेल पर आकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया।

कांग्रेस सांसद मंगलवार से सदन में प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने अनोखा रिकॉर्ड बनाया। वे रातभर सदन में ही रहे।

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी ने प्रश्नकाल शुरू किया। विधायकों से अपने सवाल पूछने को कहा, लेकिन कांग्रेस का हंगामा जारी है।

कांग्रेस नेताओं ने माइक तोड़े, सचिव की मेज पलटी मंगलवार को सदन की कार्यवाही के पहले दिन कांग्रेस नेताओं ने खूब हंगामा किया। कांग्रेस नेताओं के बार-बार हंगामा करने के बावजूद सदन की कार्यवाही आठ बार स्थगित हुई। कांग्रेस नेताओं पर सदन के पटल के पास सचिव की मेज पलटने और माइक तोड़कर फेंकने के आरोप लगे। हालांकि बाद में कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का माइक भी टूट गया। उन्हें अपनी बात रखने के लिए पीछे की टेबल पर जाना पड़ा।