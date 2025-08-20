Uttarakhand Monsoon Session pushkar singh dhami government Introduced 9 Bills Congress MLAs Set Unique Record उत्तराखंड मानसून सत्र: पहले दिन 9 विधेयक पेश, कांग्रेस विधायकों ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
उत्तराखंड मानसून सत्र: पहले दिन 9 विधेयक पेश, कांग्रेस विधायकों ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड

उत्तराखंड के गैरसैंण में मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। जहां सरकार ने 9 विधेयक सदन के पटल पर पेश किए। वहीं, विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों ने अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनWed, 20 Aug 2025 07:12 AM
गैरसैंण में मंगलवार को शुरू हुए मानसून सत्र में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 5315 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। मुख्यमंत्री धामी ने लंच के बाद विपक्ष के हंगामे के बीच अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा। इससे जारी वित्त वर्ष में बजट का आकार एक लाख 5315 करोड़ हो गया है। दून में रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड के लिए 925 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही आठ अन्य विधेयक भी सदन के पटल पर रखे गए। सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायकों ने अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया।

दून नेशनल हाईवे के लिए 925 करोड़

सबसे पहले सरकार द्वारा सदन में पेश किए गए विधेयकों की बात करें तो अनुपूरक बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस है। सीएम ने कहा कि दिल्ली-दून नेशनल हाईवे तैयार होने के बाद देहरादून में यातायात का दबाव बढ़ेगा। इससे निपटने को रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड योजना पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस योजना के लिए 925 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। इससे भूमि अधिग्रहण व अन्य कामों को तेजी से पूरा किया जाएगा।

कुंभ के कार्यों के लिए 200 करोड़ तय

वहीं, कुंभ मेले से जुड़े कामों के लिए 200 करोड़ तय किए गए हैं। नंदा राजजात यात्रा में अवस्थापना सुविधाओं लिए 50 करोड़, पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को 188.55 करोड़ तय किए गए हैं। केंद्र से स्पेशल असिस्टेंस के जरिए मंजूर होने वाली योजनाओं के लिए 200 करोड़ मिलेंगे। पीएम आवास योजना में 114.17 करोड़ का राज्यांश दिया जाएगा। हरिद्वार-ऋषिकेश में पेयजल-सीवरेज के लिए 90 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन में 95.25 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन में 48 करोड़ मिलेंगे।

रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट

अनुपूरक बजट में रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के लिए भी बजट का इंतजाम किया गया है। इन योजनाओं से शहरों की तस्वीर बदलने का प्रयास किया गया है। शारदा रिवर फ्रंट योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ऋषिकेश को योगनगरी के रूप में विकसित करने को 50 करोड़, हरिद्वार को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने को 50 करोड़ दिए गए हैं।

सड़कों का विकास

अनुपूरक बजट में सड़कों पर विशेष फोकस किया गया है। लोनिवि के चालू कार्यों के लिए 90 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सड़कों व पुलियों के मेंटेनेंस को 75 करोड़ दिए गए हैं। पुलिस विभाग के आवासों के लिए 60 करोड़ दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के फेज-वन और फेज-दो के काम पूरे कराने को 40 करोड़ का बजट है। पर्यटक स्थलों के आंतरिक मार्गों की स्थिति सुधारने को 25 करोड़, मानसखंड माला मिशन में 15 करोड़ मिलेंगे।

स्वास्थ्य को भी मिला बजट

लोगों की सेहत का भी अनुपूरक बजट में विशेष ख्याल रखा गया है। अटल आयुष्मान योजना में 50 करोड़ दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में 25 करोड़ का बजट रखा गया है। मातृत्व लाभ योजना में 15 करोड़ रखे गए हैं। अस्पतालों में आने वाले मरीजों के तीमारदारों के लिए भी नजदीक में ही विश्राम गृह तैयार किए जाएंगे।

विपक्ष की तोड़फोड़ से माइक सिस्टम खराब

सदन में हंगामे के दौरान विपक्ष ने विधानसभा सचिव की टेबल को पलटने के साथ माइक तोड़ दिया। इससे सीएम समेत कई विधायकों के माइक खराब हो गए। धामी को विधायक मुन्नी शाह को श्रद्धांजलि देने दूसरी टेबल पर जाना पड़ा। संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल के साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का भी माइक खराब हो गया। स्पीकर ने कई बार विधायकों से संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने की अपील की।

कांग्रेस विधायकों का अनोखा रिकॉर्ड

सदन में धरने को लेकर मंगलवार को नया रिकॉर्ड कायम हो गया। अपनी मांग को लेकर देर रात धरने पर रहने के बाद कांग्रेस विधायकों ने रात्रिविश्राम भी सदन के भीतर ही किया। इससे पहले वर्ष 2014 में लोहाघाट विधायक पूरण फर्त्याल की गिरफ्तारी के विरोध में भाजपा विधायकों ने दून स्थित विधानसभा में हरीश सरकार के खिलाफ धरना दिया था जो रात एक बजे खत्म हुआ था।

कांग्रेस ने वीडियो जारी कर सदन में तोड़फोड़ को नकारा

हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने देर रात सोशल मीडिया पर विधानसभा मंडप के भीतर का एक वीडियो जारी किया। इसके साथ उन्होंने सदन में तोड़फोड़ के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने दावा किया कि तोड़फोड़ नहीं हुई। विधानसभा सचिव की टेबल ठीक है। आरोप लगाया कि भाजपा साजिशन दुष्प्रचार कर रही है।

