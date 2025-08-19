LIVE: मानसून सत्र में कांग्रेस विधायकों का हंगामा, सचिव की मेज पलटी; माइक उखाड़कर फेंका
उत्तराखंड के गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण में उत्तराखंड मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। सचिव की मेज पलट दी और माइक उखाड़कर फेंक दिया।
Uttarakhand Monsoon Session Live: गैरसैंण के भराड़ीसैंण में उत्तराखड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र शुरू होते ही विपक्षी विधायकों ने वेल में आकर हंगामा करना शुरू कर दिया। विपक्षी नेताओं ने आपदा और कानून को लेकर सरकार पर तीखे हमले किए। विपक्षी नेताओं ने वेल में आकर सचिव की मेज पलट दिया और माइक तोड़ दिया। बार-बार विपक्षी नेताओं के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दूसरी बार स्थगित हो गई।
उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र से जुड़े लाइव अपडेट्स-
- कांग्रेसी नेताओं ने सदन कार्यवाही फिर शुरू होने के बाद हंगामा जारी रखा। उन्होंने वेल का मेज पलट दिया और विधानसभा सचिव की मेज का माइक उखाड़ कर फेंका। इससे स्पीकर नाराज हो गईं। उन्होंने विपक्षी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि यह राज्य की संपति है और आप राज्यवासियों के वोट से ही यहां पहुंचे हैं, राज्य के लोगों की संपति मत तोड़िए।
- कांग्रेस विधायकों का वेल में धरना जारी है। प्रश्नकाल के स्थगन को आगे बढ़ाया गया है।
- कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर कार्यसूची फाड़कर फेंकी, सचिव की मेज पलटने का प्रयास किया। नियम 310 में चर्चा स्वीकार न होने पर वेल में धरने पर बैठे। कांग्रेस के सभी विधायक अभी भी वेल में धरना दे रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।
- कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए सदन के भीतर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। वेल में आकर कांग्रेस विधायकों ने सचिव की मेज पलटने की भी कोशिश की। हंगामा होते देख ऋतु खंडूडी ने सदन की कार्यवाही को आधा घंटे के लिए स्थगित कर दिया। कांग्रेस विधायक नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में सदन के भीतर धरना देकर बैठ गए हैं।
- नारेबाजी के बीच स्पीकर ऋतु खंडूडी की विपक्षी नेताओं से बहस हो गई। स्पीकर ने विपक्ष से कहा कि वे अपने मुद्दे प्रश्नकाल में उठाएं, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और नारेबाजी जारी रखी।
- सत्र की शुरुआत के साथ ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। नेताप्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने वेल पर आकर हंगामा किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्षी नेताओं ने सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी के साथ जमकर हंगामा किया।
पहले दिन अनुपूरक बजट समेत नौ विधेयक होंगे पेश
19 अगस्त से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में शुरू हो रहे मानसून सत्र के पहले दिन सरकार की तरफ से वित्त मंत्री सुबोध उनियाल 5000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करेंगे। इसके अलावा आठ अन्य विधेयक भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे।
