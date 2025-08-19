LIVE: मानसून सत्र में कांग्रेस विधायकों का हंगामा, सचिव की मेज पलटी; माइक उखाड़कर फेंका

Uttarakhand Monsoon Session Live: गैरसैंण के भराड़ीसैंण में उत्तराखड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र शुरू होते ही विपक्षी विधायकों ने वेल में आकर हंगामा करना शुरू कर दिया। विपक्षी नेताओं ने आपदा और कानून को लेकर सरकार पर तीखे हमले किए। विपक्षी नेताओं ने वेल में आकर सचिव की मेज पलट दिया और माइक तोड़ दिया। बार-बार विपक्षी नेताओं के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दूसरी बार स्थगित हो गई।