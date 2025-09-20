उत्तराखंड में मॉनसून जाते-जाते मचा रहा धमाल, आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; मौसम अपडेट

उत्तराखंड में लौटते मॉनसून के कारण आज 20 सितंबर 2025 को मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार में गरज-चमक के साथ 7-11 सेंटीमीटर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

उत्तराखंड में लौटता मॉनसून जमकर कहर बरपा रहा है। कई जिलों में भारी बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने आज 20 सितंबर 2025 को राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जो न सिर्फ ठंडक ला रही है बल्कि पहाड़ी इलाकों में सतर्कता की घंटी भी बजा रही है। आज कई जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

देहरादून से हरिद्वार तक येलो अलर्ट आईएमडी ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार के चुनिंदा हिस्सों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जहां अलग-अलग जगहों पर गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। विभाग के अनुसार, आज दिनभर में कुछ स्थानों पर 7-11 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज हो सकती है, जो खासतौर पर दोपहर और शाम को तीव्र हो सकती है। इससे नदियों का जलस्तर बढ़ने और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है।