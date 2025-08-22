उत्तराखंड में 'मौत का मॉनसून', आपदाओं में 63 की मौत, चारधाम यात्रा में 170 ने गंवाई जान

उत्तराखंड में इस साल मॉनसून के कारण विभिन्न आपदाओं में 63 लोगों की मौत हुई और 84 लोग लापता हैं, वहीं चारधाम यात्रा के दौरान भी स्वास्थ्य कारणों और हेली हादसों से 170 श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई है।

उत्तराखंड में इस साल मॉनसून मौत का मॉनसून बनकर आया है। एक अप्रैल से अब तक विभिन्न आपदाओं में 63 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि 84 लोग लापता है। उनका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया। इस साल मॉनसून का सीजन पर्वतीय राज्यों पर काफी भारी साबित हो रहा है। हिमाचल में हुई तबाही के बाद उत्तराखंड में भी आपदा का सिलसिला शुरू हुआ। पांच अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में खीरगंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाया। उसके बाद से आपदाओं का सिलसिला जारी है।

चारधाम यात्रा में हुई 170 तीर्थ यात्रियों की मौत चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 155 लोगों की मौत हुई है। इन मौत के पीछे स्वास्थ्य संबंधी कारण बताए गए हैं। इनमें बदरीनाथ में 45, केदारनाथ मार्ग पर 73, गंगोत्री मार्ग पर 16 और यमुनोत्री मार्ग पर 21 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई। इनके साथ ही 15 यात्रियों की केदारनाथ और गंगोत्री क्षेत्र में हेली हादसों में 15 लोगों की जान गई है।

नियंत्रित विकास पर फोकस करना होगा: डॉ. रौतेला