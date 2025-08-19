Uttarakhand Monsoon Assembly Session starts 5000 Crore Supplementary Budget 9 Key Bills to Be Introduced उत्तराखंड के मंत्री-विधायक चढ़े पहाड़, मानसून सत्र में आज 5000 करोड़ का अनुपूरक बजट होगा पेश, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
उत्तराखंड के मंत्री-विधायक चढ़े पहाड़, मानसून सत्र में आज 5000 करोड़ का अनुपूरक बजट होगा पेश

आज से उत्तराखंड के चमोली स्थित गैरसैंण में चार दिवसीय मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। सरकार पहले दिन अनुपूरक बजट समेत 9 विधेयक सदन में पेश करेगी।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, गैरसैंणTue, 19 Aug 2025 07:05 AM
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मंगलवार से विधान सभा का चार दिवसीय मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है। सोमवार देर शाम विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी की अध्यक्षता में हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सत्र का पहला दो दिन का एजेंडा तय किया गया। सत्र के पहले दिन अनुपूरक बजट समेत कुल विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे। उधर, विपक्षी दल कांग्रेस नैनीताल अपहरण कांड समेत प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने के लिए लामबंद है।

संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि सत्र के पहले दिन अनुपूरक बजट सहित कुल नौ विधेयक पेश किए जाएंगे। सरकार बुनियादी ढांचे के विकास और नई घोषणाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट लाने जा रही है। वित्त विभाग द्वारा तैयार किए गए विभागवार अनुपूरक मांगों को पहले ही कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है।

विधानसभा सत्र की तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। सुरक्षा के मद्देनज़र मेहलचौंरी और मालसी में अस्थायी जेलों की व्यवस्था की गई है। इस बीच गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। गैरसैंण स्थायी राजधानी संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह बिष्ट ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों का वास्तविक विकास तब तक संभव नहीं जब तक राजधानी पहाड़ में नहीं बनती।

मंत्री-विधायक चढ़े पहाड़

पहाड़ी इलाकों में कभी-कभी अफसरों और मंत्रियों के हूटरों की आवाज यह संकेत देती है कि कोई खास आयोजन होने वाला है। इस बार भी मंत्री, अफसर और विधायक देहरादून से पहाड़ चढ़कर गैरसैंण पहुंचे हैं। स्वाभिमान मोर्चा से जुड़े त्रिभुवन सिंह चौहान का कहना है कि गैंरसैंण पहुंच तो जाते हैं, लेकिन स्थायी राजधानी पर गंभीर ध्यान नहीं दिया जाता।

राजधानी का मुद्दा फिर गरमाया

इस बीच राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हैं। 19 अगस्त को यूकेडी गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग पर विधानसभा का घेराव करेगी। किसान मोर्चा सभी 70 विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन करेगा, जबकि 20 अगस्त को कांग्रेस चिकित्सकों की नियुक्ति को लेकर विधानसभा का घेराव करेगी।

हमलावर विपक्ष

बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद भी विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने गैरसैंण पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ गैरसैंण आने से काम नहीं चलेगा। सरकार को सदन चलाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्योंकि आपदा से जूझ रहा राज्य गैरसैंण की तरफ देख रहा है कि उनके चुने विधायक और सरकार इन हालात में कैसे राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि आपदा से राज्य में बुरे हालात हैं। गैरसैंण तक सड़कें और हाईवे जगह-जगह टूट रहे हैं।

