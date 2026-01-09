उत्तराखंड के हर जिले में विकसित होंगे दो टूरिज्म विलेज, होम-स्टे और एडवेंचर टूरिज्म पर फोकस

संक्षेप: उत्तराखंड के हर जिले में दो पर्यटन ग्रामों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां होम-स्टे और एडवेंचर टूरिज्म पर फोकस रहेगा। साथ ही नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

उत्तराखंड के हर जिले में दो पर्यटन ग्राम अब मॉडल टूरिज्म विलेज के रूप में विकसित किए जाएंगे। ग्रामीण पर्यटन के विकास को गुरुवार को पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय में हुई टास्क फोर्स की बैठक में सचिव पर्यटन धीराज सिंह गर्ब्याल ने यह निर्देश दिए। उन्होंने जल्द से जल्द पर्यटन ग्रामों का चयन करने के निर्देश दिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सचिव पर्यटन ने कहा कि हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स बनाई जाए। इसमें ग्रामीण विकास, आयुष, उद्यान, कृषि, सगन्ध पौधा केन्द्र, पंचायती राज प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समेत अन्य विभागों को भी शामिल किया जाए। गर्ब्याल ने कहा कि जिलों में दो पर्यटन ग्रामों का चयन कर ढांचागत सुविधाओं से जुड़े प्रस्ताव बनाकर पर्यटन विभाग को भेजे जाएं। चयनित गांवों में अधिक से अधिक होम-स्टे निर्माण के साथ गांवों की प्रकृति अनुरूप वैलनेस, हर्बल, एग्री, हैरिटेज, कम्युनिटी बेस्ड एवं एडवेंचर टूरिज्म को केन्द्र में रखकर काम होगा। बैठक में अपर सचिव झरना कमठान, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीएल राणा, अपर निदेशक पूनम चंद आदि मौजूद रहे।

इन क्षेत्रों पर रहेगा विशेष फोकस पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय में हुई बैठक के दौरान सचिव पर्यटन धीराज सिंह गर्ब्याल ने माट (कसार देवी) अल्मोड़ा, मदकोट (पिथौरागढ़), प्योड़ा (नैनीताल), लाखामंडल (देहरादून) को वैलनेस टूरिज्म के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। कहा कि लीति (बागेश्वर) को कम्युनिटी बेस्ड, एडवेंचर और एग्री बेस्ड टूरिज्म के तहत आगे बढ़ाया जाए। घेस(चमोली), जखोल (उत्तरकाशी), सौड़ (टिहरी) और सारी (रुद्रप्रयाग) गांवों को एडवेंचर टूरिज्म से जोड़ा जाए।