दागी घटे, युवा और पढ़े-लिखे भी कम; भाजपा शासित इस राज्य में विधायकों की आमदनी 74 फीसदी बढ़ी
एडीआर और निर्वाचन विभाग के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड की वर्तमान विधानसभा में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या में चार से छह फीसदी तक कमी आई है।
गैरसैंण में 28 अक्तूबर को राज्य की पांचवीं विधानसभा का अंतिम सत्र संपन्न हो गया। 2017 की चौथी विधानसभा और वर्ष 2022 में चुनी गई पांचवीं विधानसभा की तुलना की जाए तो काफी दिलचस्प तस्वीर सामने आती है।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और निर्वाचन विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान विधानसभा में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या में चार से छह फीसदी तक कमी आई। वहीं वर्तमान विधानसभा में आठ महिला सदस्यों के साथ आधी आबादी का अनुपात भी सर्वाधिक है।
युवा कम, बुजुर्ग ज्यादा
वर्तमान विधानसभा में 31 से 50 साल की आयु वाले विधायकों की संख्या 16 यानी 23 प्रतिशत और 51 से 80 वर्ष आयु वालों की संख्या 54 यानि 77 प्रतिशत है। जबकि चौथी विधानसभा अपेक्षाकृत अधिक युवा थी। तब 32 यानि 46 प्रतिशत सदस्य 30 से 50 साल आयु के थे। और 51 से 80 साल उम्र वालों की संख्या केवल 37 थी।
बढ़ रही संपत्ति
2012 के चुनाव में सदन में केवल 32 विधायकों की संपत्ति एक करोड़ से अधिक थी। 2017 में यह संख्या 51 हो गई थी। वर्ष 2022 में संख्या 10 फीसदी बढ़कर 58 हो गई। यह कुल सदस्य संख्या का 83% है। वर्ष 2012 में विधायकों की औसत संपत्ति 1.86 करोड़ रुपये थी जो आज 7.17 करोड़ है।
साफ छवि में इजाफा
2012 की विधानसभा में 19, 2017 की चौथी विधानसभा में 22 और वर्तमान में 19 विधायकों पर आपराधिक मुकदमे थे। गंभीर श्रेणी के मुकदमों वाले विधायकों की संख्या भी वर्षवार क्रम में 05, 14 और 10 रही। एडीआर के आंकड़ों के अनुसार राज्य की विधानसभा में साफ-सुथरी छवि वाले सदस्यों की संख्या में इजाफा हुआ है।
उच्च शिक्षित विधायक कम
शिक्षा के मामले में वर्तमान विधानसभा का रिकॉर्ड संतोषजनक नहीं रहा। 2017 में 16 विधायक आठवीं से 12वीं व 54 उच्च शिक्षा प्राप्त थे। वर्तमान विधानसभा में आठवीं से 12वीं तक शैक्षिक योग्यता वाले विधायकों की संख्या बढ़कर 20 और उच्च शिक्षितों की संख्या भी घटकर महज 48 है। दो विधायक साक्षर की श्रेणी में हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन