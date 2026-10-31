‘...जिंदा हूं, नहीं तो आप मुझे पुष्पांजलि दे रहे होते’, जनसभा में भावुक हुईं मंत्री रेखा आर्या
पति से चल रहे अनबन के बीच उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या पहली बार अपने क्षेत्र में पहुंचीं। यहां आयोजित एक जनसभा में वह भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि यदि आरोप सही साबित हुए तो वह इस्तीफा दे देंगी, अन्यथा विपक्ष को इस्तीफा देना चाहिए।
पति गिरधारी लाल साहू से जुड़े प्रकरण के बाद कैबिनेट मंत्री और सोमेश्वर विधायक रेखा आर्या पहली बार क्षेत्र में पहुंचीं। शुक्रवार को सोमेश्वर के रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा में वह भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि शादी से पहले भी मैं रेखा थी, आज भी रेखा आर्या ही हूं। मैंने कभी अपने नाम के साथ ससुराल का नाम नहीं जोड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि आवाज उठाने पर उन्हें मारने तक की साजिश रची गई। कहा कि आज आपके आशीर्वाद से जिंदा हूं, नहीं तो आज आप मुझे पुष्पांजलि दे रहे होते।
रेखा आर्या ने कहा कि उनका जन्म सोमेश्वर के पोखरी सुनाड़ी में स्व. गोपाल राम आर्या और पुष्पा आर्या के घर हुआ। बिजोरिया में उनका ननिहाल है। इन्हीं जड़ों ने उन्हें रेखा आर्या बनाया। रेखा ने कहा कि वर्ष 2003 में सोमेश्वर की जनता ने उन्हें निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य चुना था। यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। वर्ष 2004 में उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद महिलाएं अक्सर अपने नाम के साथ ससुराल का नाम जोड़ती हैं, लेकिन उनकी जड़ें और क्षेत्र से जुड़ाव कमजोर नहीं हुआ। वह विवाह के बाद भी रेखा आर्या के रूप में जनता के बीच रहीं।
उन्होंने कहा कि 2027 में भी क्षेत्र की मातृशक्ति उन्हें बेटी मानकर आशीर्वाद देगी और विधानसभा पहुंचाएगी। रेखा ने कहा कि घटनाक्रम के बाद उनमें चुनाव की तैयारी करने का साहस नहीं बचा था। उनके बारे में कहा गया कि वह एक सूट और पांच रुपये लेकर सड़क पर थीं। इस बात ने उन्हें कमजोर कर दिया था, लेकिन मायके के लोग उनके साथ खड़े रहे।
उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड की बेटी के दुख और सम्मान को समझने के बजाय विपक्ष ने 210 करोड़ रुपये के आरोप को राजनीतिक मुद्दा बना दिया। उन्होंने कहा कि यदि आरोप सही साबित हुए तो वह इस्तीफा दे देंगी, अन्यथा विपक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। उधर, कांग्रेसियों ने मंत्री के खिलाफ मुख्य बाजार में जुलूस निकालकर काले झंडे लहराए।
लड़ने की ताकत मायके से मिली
रेखा आर्या ने कहा कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि महिलाओं के हितों के लिए आवाज उठाने वाली उन्हें खुद ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। वर्ष 2022 से जीवन में चल रही घटनाओं से लड़ने की ताकत उन्हें मायके से मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि आवाज उठाने पर उन्हें मारने तक की साजिश रची गई। उन्होंने कहा, ‘आज आपके आशीर्वाद से जिंदा हूं, नहीं तो आज आप मुझे पुष्पांजलि दे रहे होते।’
साहू की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार
मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। गिरफ्तारी पर रोक लगाने और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को निरस्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को तीन नवंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई भी तीन नवंबर को होगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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