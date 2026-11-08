‘जेल जाने से पत्नी को खुशी…’; उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल अरेस्ट होने पर क्या बोले

उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति को देहरादून पुलिस ने बरेली से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद गिरधारी लाल साहू ने कहा कि यह मुझे फंसाने की साजिश है। अगर मेरे जाने से जेल जाने से पत्नी को खुशी मिलती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। गिरधारी ने खुद को बेकसूर बताया।

ठाकुर सिंह नेगी, देहरादून देहरादून पुलिस ने उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के फरार चल रहे पति को गिरधारी लाल साहू को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, गिरधारी ने खुद को बेगुनाह बताते हुए पत्नी पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। गिरधारी लाल साहू ने गिरफ्तारी के बाद शनिवार को देहरादून एसएसपी ऑफिस में मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी मुझे जेल भेजना चाहती है, जबकि मैं बेकसूर हूं। अगर मेरी पत्नी रेखा आर्या को मुझे जेल भिजवाने से खुशी मिलती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं।

साहू ने मीडिया के सामने नेपाल भागने की चर्चाओं को भी खारिज किया। उन्होंने दावा किया कि वो नेपाल नहीं गए, बल्कि दिल्ली से लौट रहे थे और उनको बरेली से गिरफ्तार किया गया। उधर, पुलिस ने साहू और उनके भतीजे को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। शनिवार को साहू और उनके भतीजे सतेंद्र राठौर को पुलिस सुरक्षा में एसएसपी कार्यालय सभागार लाया गया। साहू लड़खड़ाते हुए चलते नजर आए। हालांकि, उनके इस तरह चलने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी।

इसके बाद जैसे ही पुलिस साहू को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने लगी, मीडिया ने उनको रोककर सवाल पूछने शुरू कर दिए। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि साहू और सतेंद्र को शनिवार को दून लाया गया था। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले में अब भी कई तरह की जांच कर रही है। जांचे के बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी।

कथित ऑडियो में कल्पना का नाम, जांच जारी इस मामले में कथित ऑडियो ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। ऑडियो में कल्पना नाम की महिला की भूमिका के सवाल पर एसएसपी ने बताया कि इसकी जांच जारी है। साहू और सतेंद्र से पूछताछ में कई जानकारियां मिली हैं। उन्होंने कल्पना नाम की महिला की गिरफ्तारी की संभावना से भी इनकार नहीं किया।

गिरफ्तारी से बचने के लिए बदले कई ठिकाने गिरफ्तारी से बचने के लिए साहू ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। पुलिस के मुताबिक, वह गिरफ्तारी से बचने के लिए ठिकाने बदल रहे थे। मोबाइल बंद होने के कारण नेपाल भागने की चर्चाएं भी सामने आईं। यूपी के अलग-अलग शहरों से लेकर दिल्ली तक उनकी तलाश की गई। आखिरकार उत्तराखंड पुलिस ने साहू को गिरफ्तार कर लिया।

साहू को झांसी से किया गया गिरफ्तार: पुलिस एसएसपी के अनुसार, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी-ग्रामीण जया बलूनी के पर्यवेक्षण में एसआईटी गठित की गई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उत्तराखंड, यूपी और अन्य राज्यों में पुलिस टीमें भेजी गई थीं। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से छह नवंबर को गिरधारी साहू को झांसी और सतेंद्र को बरेली के जोगी नवादा से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद दोनों को देहरादून लिया गया। जहां से उन्हें जेल भेजा गया।