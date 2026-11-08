दस साल तक VIP ठाठ, अब जेल में कटेगी रात; कैबिनेट मंत्री के पति पर हैं 44 मुकदमें
Girdhari Lal Sahu Arrest: देहरादून पुलिस ने उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के फरार चल रहे पति को गिरधारी लाल साहू को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, गिरधारी ने खुद को बेगुनाह बताते हुए पत्नी पर ही गंभीर आरोप लगा दिए।
Girdhari Lal Sahu Arrest: देहरादून पुलिस ने उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के फरार चल रहे पति को गिरधारी लाल साहू को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, गिरधारी ने खुद को बेगुनाह बताते हुए पत्नी पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। कभी लग्जरी कारों की चमक से रुतबा झलकता था, अब पुलिस की गाड़ी में बैठकर जेल पहुंचना पड़ा। शनिवार को आरोपी गिरधारी लाल साहू को पुलिस गाड़ी में बैठाकर एसएसपी कार्यालय ले गई। इसके बाद कोर्ट में पेश किया और वहां से सुद्धोवाला जेल भेज दिया गया।
पत्नी के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद मिला था VIP प्रोटोकॉल
साहू की राजनीतिक पहचान और रसूख की चर्चा लंबे समय से रही है। रेखा आर्या के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद साहू को मंत्री पति होने के नाते वीआईपी प्रोटोकॉल भी मिलता रहा। लेकिन, रेखा से साहूके विवाद के बाद अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। रेखा पिछले करीब दस साल से मंत्री हैं। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने के बाद उनका राजनीतिक कद बढ़ा।
सरकारी आवास में रहता था साहू
वर्तमान में वे महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की मंत्री हैं। लिहाजा, साहू अक्सर यमुना कॉलोनी स्थित सरकारी आवास में रहते थे। मंत्री के सोमेश्वर दौरे में भी उनके साथ नजर आते थे। मंत्री रेखा और साहू कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में एक साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रमों के फोटो और वीडियो मंत्री के सोशल मीडिया पर भी हैं।
अफसरों को देता था मौखिक निर्देश
साहू के रुतबे की चर्चा सिर्फ गाडियों तक सीमित नहीं थी। बताया जाता रहा है कि वे अफसरों और कर्मचारियों को मौखिक निर्देश दिया करते थे। लेकिन, प्रेसवार्ता से लेकर थाने की गाड़ी तक, हर जगह साहू पुलिस की हिदायतें और उनका पालन करते नजर आए। देहरादून पुलिस के मुताबिक, गिरधारी लाल साहू के खिलाफ यूपी और उत्तराखंड के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या के प्रयास, बलवा और गैंगस्टर ऐक्ट समेत 44 मुकदमे दर्ज हैं। एसआईटी दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ऐसे में गिरफ्तारी के बाद साहू की दीपावली इस बार जेल में ही मनेगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें