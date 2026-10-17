उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के हिस्ट्रीशीटर पति पर 39 केस, 16 साल से कोई नई FIR नहीं

उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू का आपराधिक इतिहास रहा है। वह एक हिस्ट्रीशीट अपराधी रह चुके हैं और उन पर अब तक 39 केस दर्ज है। हालांकि, 16 साल से कोई नया मुकदमा नहीं किया गया था। पत्नी के रिश्ते में आई तल्खी ने अब उन पर नई एफआईआर दर्ज हो गई है।

उत्तराखंड की भाजपा सरकार में मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी के रिश्ते में आई तल्खी अब घर से निकल थाने तक पहुंच गई है। साहू यूपी में हिस्ट्रीशीटर अपराधी रह चुके हैं। रेखा आर्य ने अपने पति के खिलाफ देहरादून के कैंट थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस को दी अपनी शिकायत में उन्होंने पति के अन्य महिलाओं से संबंध, मारपीट, धोखाधड़ी, जालसाजी, जातिसूचक गालियां देने तथा उनकी हत्या की साजिश रचने जैसे आरोप लगाए हैं।

रेखा आर्या से शादी से पहले गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। उन पर 39 केस दर्ज हैं। हालांकि पिछले 16 साल से पप्पू गिरधारी पर उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में कोई नया केस दर्ज नहीं किया गया है।

प्रॉपर्टी डीलिंग है कारोबार जोगीनवादा निवासी पप्पू गिरधारी का मुख्य कार्य प्रॉपर्टी डीलिंग का है। खुद को भाजपा कार्यकर्ता बताने वाले पप्पू गिरधारी पूर्व में सभासद रह चुके हैं और अब खुद को कई धार्मिक संगठनों से जुड़ा बताते हैं। पप्पू गिरधारी पर बारादरी और इज्जतनगर थाने में 39 मामले दर्ज हैं। पहला केस बारादरी थाने में वर्ष 1981 में दर्ज हुआ था। उनके परिवार का दावा है कि जैन दंपती हत्याकांड को छोड़कर ज्यादातर केस खत्म हो चुके हैं। बारादरी थाने में वर्ष 1999 में गिरधारी की हिस्ट्रीशीट खोली गई थी। इसके बाद वे उत्तराखंड में रहने लगे। ऐसे में कई साल तक किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्तता न मिलने पर वर्ष 2014 से उसकी निगरानी बंद कर दी गई है।

आपराधिक इतिहास 1981 : पहला मुकदमा बारादरी थाने में बलवा और मारपीट का केस।

1990 : हत्या समेत कई आरोप हत्या, बलवा, जानलेवा हमला और अन्य धाराओं में मुकदमा।

1993-1995 : हत्या के मामले दर्ज।

1999 : बारादरी थाने में हिस्ट्रीशीट खुली

2007 : गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, 1986 और 2007 में गैंगस्टर एक्ट तथा 1993, 1996 और 2007 में गुंडा एक्ट की कार्रवाई का उल्लेख।

2014 : कई साल तक आपराधिक गतिविधि में संलिप्तता नहीं मिलने पर निगरानी बंद की गई।

क्या बोले नेता कुमारी सैलजा, प्रदेश प्रभारी, कांग्रेस, ''रेखा आर्य के पति की भ्रष्टाचार आरोप बेहद गंभीर हैं। सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार बिना मिलीभगत के संभव नहीं है।''

गणेश गोदियाल, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस, ''अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हमारा प्रदर्शन लगातार जारी है। अब इसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के साथ हुए कथित अन्याय, प्रताड़ना का मुद्दा भी शामिल करेंगे।''

अजय भट्ट, सांसद, भाजपा, ''पहाड़ी कहावत है कि लड़ाई और सुबह की बरसात एक समान होती है। कोई बात सामने आई है तो उसके समाधान के निर्धारित तरीके हैं।''