भ्रष्टाचार पर पति ने घेरा, अब मंत्री रेखा आर्या की हरीश रावत से जुबानी जंग; धामी ने बहस की चुनौती दी
भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मंत्री रेखा आर्या और हरीश रावत में जुबानी जंग तेज हो गई है। आर्या के पति गिरधारी लाल साहू द्वारा 210 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप को आधार बनाते हुए कांग्रेस लगातार हमलावर है।
भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गुरुवार को आमने सामने आ गए। पहले मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू ने उन पर 210 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इन आरोपों पर कांग्रेस रेखा आर्या पर हमलावर है। लगातार घेराबंदी कर रहे हरीश रावत पर रेखा ने कड़ा हमला बोला। कुछ ही देर बाद रावत ने भी पलटवार कर दिया। वहीं, धारचूला विधायक हरीश धामी ने भी रेखा पर सवाल उठाते हुए सार्वजनिक बहस की चुनौती दी।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उनमें भरपूर नैतिक साहस है। कोई आरोप लगाता है तो सुबूत दे और जांच होनी भी चाहिए। रेखा ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखी लंबी पोस्ट में रावत पर बेहद तीखे प्रहार किए हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को कई उपमाएं देते हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने लिखा कि वे उनकी तरह अपनी स्वर्गवासी मां की फोटो लेकर नौटंकी करने वालों में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह अंतिम चेतावनी है कि कुछ भी बोला जाए तो भाषाई मर्यादा का पालन अवश्य किया जाए। रही बात भ्रष्टाचार और करोड़ों की कमाई की तो रावत पहले अपने परिवार का भी विवरण दें। हरीश रावत द्वारा खुद को बार बार बबली कहे जाने पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। रावत के मुख्यमंत्रित्वकाल का जिक्र करते हुए रेखा ने कहा कि रावत के कामकाज की वजह से लगभग कई विधायकों ने सत्ता छोड़ दी थी। और देश के इतिहास में उत्तराखंड में हरीश रावत के मुख्यमंत्रित्वकाल का कालखंड एक काले अध्याय के रूप में लिखा गया है जो अमिट है।
मेरी बबलियों की संपत्तियों की जांच कर ली जाए:रावत
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि रेखा आर्या पर 210 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाला कोई और नहीं कह रहा है। अग्नि को साक्षी मान कर फेरे लेने वाला पति ही यह आरोप लगा रहा है। हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड के किसी भी राजनेता के पास यदि 40-50 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है तो लोगों को सवाल करने का पूरा अधिकार है।
हरीश रावत ने ‘बबली’ उपमा पर जवाब देते हुए कहा कि मेरे और मेरी परिवार की जिनमें मेरी बबलियां भी सम्मिलित हैं उनकी संपत्ति की भी जांच कर ली जाए। उन्होंने कहा कि पहले मेरी बबलियां खोजी जाएं और फिर उनकी संपत्ति की जांच कर ली जाए। वैसे भी ईडी पहले ही मेरी संपत्तियों की जांच कर रही है। रावत ने डेनिश शराब को लेकर भी स्पष्टीकरण दिया है। रावत ने अपने स्टिंग का जिक्र करते हुए कहा कि यदि मेरे पास मेरे सार्वजनिक जीवन की लंबाई-चौड़ाई के अनुपात से यदि ज्यादा प्रॉपर्टी है, तो मुझे दंडित किया जाना चाहिए।
हरीश धामी भी कूदे, कहा-रेखा जी आरोप आपके घर से ही आए
धारचूला विधायक हरीश धामी ने हरीश रावत पर लगाए आरोपों को खारिज करते हुए कैबिनेट मंत्री पर ही सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बरेली के महल और 210 करोड़ रुपये की संपत्ति का जो सवाल आप उठा रही हैं, उसका सबसे सटीक जवाब तो आपके अपने घर से ही मिला है। ये सारे गंभीर आरोप किसी और ने नहीं बल्कि आपके पति गिरधारी लाल साहू ने ही सार्वजनिक तौर पर वीडियो जारी करके आप पर लगाए हैं। धामी ने सार्वजनिक बहस की चुनौती देते हुए कहा कि हरीश रावत पर बेबुनियाद कीचड़ उछालने से पहले ही वो सारी पोल पट्टी खोल देंगे।
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