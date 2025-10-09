हर साल 10000 छात्रों को 'लखपति' बनाएंगे, उत्तराखंड के मंत्री ने मंच से किया वादा

उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत ने एक कार्यक्रम के दौरान मंच से ऐलान किया कि राज्य सरकार हर साल 10 हजार छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट के जरिए लखपति बनाएगी।

उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालय को प्रत्येक वर्ष 10 हजार छात्रों का कैम्पस प्लेसमेंट का लक्ष्य दिया गया है। इसके तहत विश्वविद्यालय अपने परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का अंतिम वर्ष में कैम्पस इंटरव्यू करा कर उन्हें प्रतिमाह न्यूनतम एक लाख का पैकेज दिलवाएंगे। ताकि राज्य में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे 10 हजार छात्रों को प्लेसमेंट के माध्यम से लखपति दीदी की तर्ज पर लखपति छात्र बनाया जा सके। इसके साथ ही मंत्री ने शीघ्र ही 25 कॉलेजों को ऑटोनामस का दर्जा दिए जाने की घोषणा की।

राजपुर रोड स्थित एक होटल में बुधवार को उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर शिक्षा संवाद का उद्घाटन करते हुए धन सिंह रावत ने कहा कि हमें इस बात पर मंथन करना है कि छात्रों को उच्च शिक्षा के साथ ही कैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से जोड़ें। महाविद्यालय सुधार पर चिंतन की जरूरत है।

क्यों न परिणाम के बाद कॉपियां छात्रों के घर भेजें रावत ने चिंतन शिविर में सुझाव दिया कि पारदर्शिता के लिए एक अहम कदम उठाते हुए छात्रों के परीक्षा परिणाम आने के 15 दिन बाद उनकी उत्तर पुस्तिकाएं उनके घर भेजी जा सकती हैं। इससे छात्र और परिजन दोनों संतुष्ट हो जाएंगे। उन्होंने शिक्षाविदों से इस पर चिंतन करने की सलाह दी।