उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या से धोखे से शादी, हत्या की साजिश रची; फरार पति पर नेपाल तक अलर्ट
मंत्री रेखा आर्या से धोखे से शादी और हत्या की साजिश रचने वाले उनके पति गिरधारी लाल साहू अंडरग्राउंड हो गए हैं। उनके नेपाल भागने की आशंका है। पुलिस ने तलाश तेज कर दी है।
उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के अंडरग्राउंड होने के बाद उनकी तलाश को लेकर नेपाल सीमा तक सतर्कता बरतने की चर्चा है। कुमाऊं में चम्पावत और ऊधमसिंह नगर जिलों से लगने वाली सीमा के रास्ते से साहू के नेपाल भागने की आशंका है।
गिरधारी लाल साहू पर अपनी पत्नी व कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के साथ मारपीट और उत्पीड़न का मामला देहरादून के कैंट थाने दर्ज हुआ है। इस मामले के सामने आने के बाद से साहू के अंडरग्राउंड होने की बात कही जा रही है। साहू के सामने नहीं आने के चलते नेपाल जाने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। कुमाऊं में चम्पावत और ऊधमसिंह नगर जिलों से नेपाल की सीमा जुड़ती है। इस वजह से इन क्षेत्रों पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। आईजी कुमाऊं निवेदिता कुकरेती ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं।
धोखे से शादी, हत्या की साजिश का आरोप है साहू पर
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने शिकायत में आरोप लगाए थे कि साहू ने पहली शादी और बच्चों की बात छिपाकर छह जुलाई 2004 को धोखे से उनसे विवाह किया था। अन्य महिलाओं से अवैध संबंधों का विरोध करने पर उसने मारपीट की और सरकारी आवास में स्टाफ के सामने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। फर्जी हस्ताक्षर कर उन्हें कंपनियों के निदेशक पद से हटाने और एक ऑडियो में महिला से बात करते हुए उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप है। एसआईटी सोमवार देर शाम को मंत्री के बयान भी दर्ज कर चुकी है।
रेखा मामले में जांच टीम बरेली जाएगी
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या व उनके पति गिरधारी लाल साहू से जुड़े प्रकरण में एसआईटी जांच आगे बढ़ाते हुए नए साक्ष्य जुटाएगी। मंत्री के बयान के आधार पर चिह्नित ठिकानों से दस्तावेज जुटाने के लिए एक और टीम बरेली जाएगी। एसपी देहात जया बलोनी के नेतृत्व में गठित 10 सदस्यीय एसआईटी ने सोमवार देर शाम मंत्री के बयान दर्ज किए थे।
सूत्रों के अनुसार, मंत्री ने बयान में साहू से जुड़े कई ठिकानों की जानकारी दी है। यहां से महत्वपूर्ण दस्तावेज और साक्ष्य मिलने की उम्मीद है। इससे पहले बरेली गई एसआईटी की एक टीम कुछ साक्ष्य जुटाकर लौट चुकी है। हालांकि, साहू से पूछताछ नहीं हो सकी थी। अब दूसरी टीम चिह्नित ठिकानों पर जाकर कंपनियों से जुड़े दस्तावेज जुटाएगी। साथ ही, फर्जी हस्ताक्षर कर मंत्री को निदेशक पद से हटाने के आरोपों की भी पड़ताल करेगी।
वहीं, सोमवार को कब्जे में लिया गया वायरल ऑडियो बुधवार को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा सकता है। इससे रिकॉर्डिंग की प्रामाणिकता और उसे एआई से तैयार किए जाने के दावे की जांच होगी। एसआईटी प्रभारी ने बताया कि प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है और नियमानुसार कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि मंत्री ने 15 अक्तूबर को कैंट थाने में पति के खिलाफ मारपीट, उत्पीड़न, जातिसूचक शब्द कहने, धोखाधड़ी और हत्या की साजिश रचने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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